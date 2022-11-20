Україна оголосила про початок евакуації одразу з двох областей: кого стосується

Держава планує взяти на себе всі витрати, пов’язані із переселенням громадян

Попри повернення окремих благ цивілізації на деокуповані південні території Україна розпочинає процес евакуації мешканців Херсонщини та Миколаївщини. Мова про тих, хто виявить бажання провести зиму вдалині від будинку з метою безпеки або ж у зв’язку з відсутністю опалення під час прийдешніх морозів.

Про це стало відомо з виступу віцепрем’єра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, передає "Укрінформ". Як зазначила політикиня, евакуація є суто добровільною та буде профінансована державою. Тобто охочі виїхати люди не витратить на це жодної копійки.

"Йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в безпечніші регіони, а держава забезпечить їхню доставку, проживання, медичне забезпечення тощо", — наголосила Верещук.

Вона вважає, що оптимально запропонуватиме кожному, хто захоче евакуюватися, скористатися такою можливістю. Насамперед організовуватиметься виїзд через Миколаїв та Кривий Ріг. Людей переселятимуть у західні регіони України.

Ірина Верещук також додала, що українська влада має гроші на подібний процес, а також досвід та розуміння, як має бути організоване подібне переселення.

Під час брифінгу також на тему виступав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який підтвердив: у звільнених містах та селах вже ведуться списки людей, які висловилися за евакуацію. На території Миколаєва функціонує так званий транзитний пункт, де українці матимуть змогу прожити до тижня, перш ніж поїхати далі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що про евакуацію також раніше говорила і муніципальна влада Київщини. Жителів регіону, зокрема столиці, просять підшукати собі альтернативне житло — на випадок чергового блекауту, який може зупинити всі системи на довгі тижні.