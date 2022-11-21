Російська рулетка. Як у світі оцінили наслідки обстрілів ЗАЕС і що далі

Цього разу пощастило, що серйозного ядерного інциденту не сталося, каже Гроссі

Поблизу реакторів Запорізької атомної електростанції вчора прогриміло понад 10 потужних вибухів, що стало одним із найбільш інтенсивних обстрілів за останні місяці. Україна цими вихідними буквально висіла на волосині від страшної катастрофи, заявив очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Вибухи пошкодили будівлі та обладнання, на щастя, це не було "критичним".

Сьогодні МАГАТЕ вирушає проводити оцінку безпосередньо на об'єкт. Але "Росатом", схоже, не хоче пускати представників ООН і намагається обмежити місце інспекції. За даними ЗМІ, переговори між організаціями тривали всю ніч.

Обстріли АЕС — це ігри з вогнем, — Гроссі

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сили, які стоять за обстрілом, "грають з вогнем", додавши, що "це має припинитися негайно". Обстріл був небезпечно близько до ключових систем ядерної безпеки:

"Ми говоримо про метри, а не про кілометри…Нам знову пощастило, що серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб наступного разу не було", – сказав Гроссі.

росія захопила ЗАЕС в Енергодарі у березні

Від керівництва ЗАЕС відомо про пошкодження в будівлі радіоактивних відходів і сховищі, спринклерних системах ставка-охолоджувача, пошкоджений електричний кабель до одного з реакторів, резервуари для зберігання конденсату та міст між іншим реактором і його допоміжним обладнанням.

МАГАТЕ закликає створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Росіяни хочуть обмежити інспекцію МАГАТЕ

Більш детально з'ясувати масштаби збитків та пошкоджень МАГАТЕ збирається в ході інспекції у понеділок. Але російський атомний оператор "Росенергоатом" каже, що будуть обмеження на те, що команда може перевірити. Нібито — через небезпеку від обстрілів ЗСУ.

Наслідки обстрілів ЗАЕС

"Якщо вони захочуть перевірити об'єкт, який не має нічого спільного з ядерною безпекою, у доступі буде відмовлено", — сказав радник гендиректора "Росенергоатома" Ренат Карчаа, передає російське агентство "ТАСС".

До цього додалися слова голови "Росатома" (концерн, що керує "Росенергоатомом") Олексія Ліхачова про ризик ядерної аварії.

"АЕС перебуває під загрозою ядерної аварії. Ми всю ніч вели переговори з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ)", — цитує "Інтерфакс" слова гендиректора "Росатома".

Частина кампанії рф з припинення енергопостачання

Україна стверджує, що обстріл Запорізької АЕС у вихідні є частиною кампанії росії з припинення енергопостачання країни. Компанія "Енергоатом" заявила, що, схоже, російські війська намагаються перешкодити здатності країни забезпечувати електроенергією своїх громадян. Останніми тижнями Кремль провів кампанію бомбардувань і авіаударів по українській інфраструктурі, спрямовану на те, щоб підірвати здатність Києва забезпечувати теплом своїх жителів із наближенням зими.

Радник міністра оборони України Юрій Сак, вважає обстріл ЗАЕС "геноцидною кампанією заморозити українців до смерті, позбавити електроенергії", передає BBC Radio 4.

"москва намагається "заморозити фронт", тому що (росіяни, — ред.) нічого не досягають на полі бою, і відчайдушно шукають спосіб досягти того, що вони називають оперативною паузою на передовій", — заявив Сак.

Колишній заступник гендиректора МАГАТЕ Оллі Хейнонен порівняв обстріл електростанції з грою в "російську рулетку", передає BBC. Хейнонен попереджає, що "один снаряд у невідповідному місці в невідповідний час матиме далекосяжні наслідки". Ризик, за його словами, полягає в тому, що обстріл порушує постачання електроенергії до системи охолодження – це означає, що або реактор, або відпрацьоване паливо стане занадто гарячим, що призведе до плавлення палива та викиду радіоактивності.

У поєднанні з цим є той факт, що співробітники "можуть робити помилки" через тиск, під яким вони перебувають. Він додав, що це небезпечна гра, і її слід припинити".

Як повідомляв "Телеграф", російські окупанти захопили Енергодар та ЗАЕС 4 березня 2022 року. З цього часу найбільшу АЕС у Європі росіяни хотіли перепідключити до своєї системи та періодично обстрілюють станцію. Співробітники заводу розповідали, що їх тримали під прицілом, поки російські війська використовували його як військову базу.

Від вересня ЗАЕС повністю зупинена, але досі існує ризик того, що ядерне паливо може перегрітися, якщо електроенергія, що приводить в дію системи охолодження, буде відключена. Обстріли неодноразово обривали лінії електропередач.