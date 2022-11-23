Росіяни знову вдарили по Херсону: люди знаходять у дворах незвичайні снаряди (фото)

Очевидці кажуть, що російські "презенти" вибухали ще в повітрі, залишаючи після себе яскраві спалахи

Росіяни продовжують щоразу атакувати залишений ними Херсон. Так, близько 10-ї ранку 23 листопада місто серйозно обстріляли в кілька заходів. Після того, як перші вибухи вщухли, над Херсоном піднявся сизий дим. Очевидці стверджують, що росіяни під час атаки могли використовувати незвичайні боєприпаси — фосфорні або термітні.

Деталі повідомляють "Суспільне Херсон" та місцевий журналіст Костянтин Риженко, передає "Телеграф". Зазначимо, що початково пройшла чутка, нібито по Херсону вдарили з "Градів". Але рештки снарядів, які знаходять у себе у дворах місцеві жителі, вказують на протилежне.

Більшість уламків, що впали на Херсон, виглядають вельми незвичайно — вони немов викупані в незрозумілій хімічній речовині. Та і детонація снарядів, як кажуть очевидці, переважно відбувалася в повітрі. Після цього яскраві спалахи спускалися на Херсон.

Ось так димно було над Херсоном після обстрілу

Деякі з вибухів були дуже серйозними, через що в окремих будинках навіть повилітали шибки.

"Російський світ" передає привіт херсонцям

Уламки російських ракет розкидані по всьому місту

Херсонців закликають не торкатися уламків російських снарядів, адже частина з них можуть детонувати. До того ж, якщо снаряди є термітними чи фосфорними, навіть їхній дим для людини токсичний.

Один із уламків снаряда, що прилетів до Херсона

Частина боєприпасів пропалюють землю

Варто додати, що обстріл Херсонщини після відступу росіян на лівий берег Дніпра відбувається із завидною регулярністю. Нерідко вони забирають життя мирних людей. Так, за даними голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, вночі 22 листопада в одній із лікарень регіону загинув 13-річний підліток, який отримав поранення від касетного снаряда. Хлопчик їхав разом із батьком із церкви, де вони початково ховалися. Під час поїздки у їхній автомобіль влучив російський снаряд. Ще двоє неповнолітніх зазнали серйозних поранень — у одного пошкоджено м’які тканини живота, другий, на жаль, залишився без руки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни все ще не залишають надій повернути собі Херсон. Про це свідчать останні заяви їхніх чиновників, які запевняють: вони здатні "налагодити ситуацію" із комунікаціями у місті. Те, що це саме російські солдати пошкодили лінії водо- та енергопостачання, росіяни вважають за краще замовчувати.

Втім, серед "мовчунів" затесався і сам диктатор володимир путін, який ще жодного разу привселюдно не згадав відступу росіян з Херсона.