У Маріуполі підірвали машину з окупантами: є загиблі та поранені (фото)

Місцеві партизани поступово знищують росіян, які приїхали в розбите місто

У Маріуполі, який росіяни на початку війни знищували за спеціальним ГОСТом, днями підірвали автомобіль одного з російських військових, що прибув до міста разом із призначеним гауляйтером із росії. Результатом "бавовни" став один загиблий та двоє поранених окупантів, яких довелося госпіталізувати з різними пораненнями.

Подробицями події поділилися радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та засновники Telegram-каналу "Маруіпольський спротив", передає "Телеграф". Додамо, що інцидент стався на вулиці Громовій, неподалік "адміністрації" загарбників.

Підірвано було автомобіль ВАЗ у розмальовці під болотяний камуфляж (відомо, що раніше машинка була білого кольору). Від отриманих поранень на місці помер водій транспортного засобу — військовий чиновник-росіянин, який приїхав до Маріуполя допомагати встановлювати чужі порядки новому "заступнику" колаборанта Костянтина Іващенка.

Скло, що залишилося після вибуху.

Залишки згорілого авто

"Ще двоє росіян постраждали. Обидва одягнені у форму. В одного — опіки високого ступеня, в результаті відправлено до шпиталю в Донецьку. Не факт, що вижив", — повідомляють представники маріупольського спротиву.

Другий постраждалий відлетів завдяки вибуховій хвилі до бордюру. Як результат — у нього діагностовано черепно-мозкову травму та перелом руки. На жаль, цьому загарбнику вижити вдасться. Проте партизани дуже пишаються своєю роботою, адже кожен ліквідований окупант наближає перемогу України.

Раніше "Телеграф" розповідав про смерть одного із гауляйтерів у Запорізькій області – Максима Зубарєва. Він також попрощався із життям завдяки вдалій роботі наших партизанів.