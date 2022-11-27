У Вільнянську попрощалися з немовлям, яке загинуло від ракетного удару: навіть не було свідоцтва про народження
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Хлопчика завалило уламками, разом з мамою
У Вільнянську поховали дводенного малюка, який загинув кілька днів тому у пологовому будинку внаслідок російської атаки. Мати хлопчика вижила. Перед вибухом російської ракети вона якраз нагодувала його і клала в ліжечко.
Фотографії прощання з малюком опублікувала журналістка The Washington Post Хайді Лівайн. Вона також розповіла, що малюк, якого звали Сергій, не встиг навіть отримати свідоцтво про народження — так мало він прожив.
Мати малюка Марія після ракетного удару по пологовому будинку була завалена уламками стін лікарні разом із немовлям. Хлопчик Сергій став однією з наймолодших жертв війни.
Ракетний удар по Вільнянську окупанти завдали близько другої години ночі. Під завалами опинився також лікар, чоловік серйозно постраждав.
Раніше "Телеграф" розповідав, що того ж дня, коли росіяни вдарили по Вільнянську, вони влаштували найсильніший ракетний обстріл України, внаслідок якої країна поринула в блекаут. 27 листопада, поки регіони все ще відновлюються після руйнувань та економлять електроенергію, окупанти знову вдарили по Кривому Розі.