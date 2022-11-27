У Вільнянську попрощалися з немовлям, яке загинуло від ракетного удару: навіть не було свідоцтва про народження

Хлопчика завалило уламками, разом з мамою

У Вільнянську поховали дводенного малюка, який загинув кілька днів тому у пологовому будинку внаслідок російської атаки. Мати хлопчика вижила. Перед вибухом російської ракети вона якраз нагодувала його і клала в ліжечко.

Фотографії прощання з малюком опублікувала журналістка The Washington Post Хайді Лівайн. Вона також розповіла, що малюк, якого звали Сергій, не встиг навіть отримати свідоцтво про народження — так мало він прожив.

На прощанні з малюком були близькі та мати

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Мати малюка Марія після ракетного удару по пологовому будинку була завалена уламками стін лікарні разом із немовлям. Хлопчик Сергій став однією з наймолодших жертв війни.

Наслідки ракетної атаки на Вільнянськ.

Частини пологового будинку, що обвалилися

Ракетний удар по Вільнянську окупанти завдали близько другої години ночі. Під завалами опинився також лікар, чоловік серйозно постраждав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що того ж дня, коли росіяни вдарили по Вільнянську, вони влаштували найсильніший ракетний обстріл України, внаслідок якої країна поринула в блекаут. 27 листопада, поки регіони все ще відновлюються після руйнувань та економлять електроенергію, окупанти знову вдарили по Кривому Розі.