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Як виглядає лінія оборони росіян під Бахмутом (фото з висоти)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ліній оборони кілька Новина оновлена 01 грудня 2022, 07:42
Ліній оборони кілька

Окупанти готуються до оборони

Російські окупанти на Бахмутському напрямі не тільки активно намагаються прорватися вперед, а й стоять фортифікаційні споруди. Фотографії таких укріплень передали журналістам бійці ЗСУ.

Знімки опублікувало Радіо Свобода. Зазначається, що місце зйомки – околиці Володимирівки у районі Бахмута Донецької області. Село знаходиться під російською окупацією.

Володимирівка лінія оборони окупантів
Споруди простягаються на кілька кілометрів
Лінія оборони Володимирівка
Між лініями оборони – залишки будинків
Ворог стоїть лінію оборони у районі Бахмута
В околицях — безліч слідів техніки

На фотографіях можна побачити зигзагоподібну лінію укріплень, ймовірно, з бетону з укріпленими позиціями.

Ворог готується до оборони на Бахмутському напрямі
Частина лінії оборони
російська лінія оборони Володимирівка
З висоти видно масштаб та протяжність споруд

Село Володимирівка у Бахмутському районі Донецької області до 2011 року було селищем. До вторгнення росіян тут жило 1211 людей.

Село Володимирівка
Будинки села, що збереглися
Село Володимирівка Бахмутського району на карті
Село Володимирівка на карті

Населений пункт був окупований ворогом у травні. Зазначимо, що ще у серпні ворог атакував у бік Бахмутського з території окупованої Володимирівки. Тоді ворога вдалось відкинути. Зараз вони знову намагаються прорватися вперед, кидаючи людей та техніку на захоплення населених пунктів на околицях Бахмута. Як вважають аналітики — шість місяців боїв, що виснажують, переважують навіть уявну вигоду від захоплення Бахмута. Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни будують лінії зміцнення і на інших напрямках, зокрема в Херсонській та західній Запорізькій області — карту приблизного розташування опублікували в мережі.

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#Лінія оборони #Бахмут