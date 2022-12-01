Як виглядає лінія оборони росіян під Бахмутом (фото з висоти)

Окупанти готуються до оборони

Російські окупанти на Бахмутському напрямі не тільки активно намагаються прорватися вперед, а й стоять фортифікаційні споруди. Фотографії таких укріплень передали журналістам бійці ЗСУ.

Знімки опублікувало Радіо Свобода. Зазначається, що місце зйомки – околиці Володимирівки у районі Бахмута Донецької області. Село знаходиться під російською окупацією.

Споруди простягаються на кілька кілометрів

Між лініями оборони – залишки будинків

В околицях — безліч слідів техніки

На фотографіях можна побачити зигзагоподібну лінію укріплень, ймовірно, з бетону з укріпленими позиціями.

Частина лінії оборони

З висоти видно масштаб та протяжність споруд

Село Володимирівка у Бахмутському районі Донецької області до 2011 року було селищем. До вторгнення росіян тут жило 1211 людей.

Будинки села, що збереглися

Село Володимирівка на карті

Населений пункт був окупований ворогом у травні. Зазначимо, що ще у серпні ворог атакував у бік Бахмутського з території окупованої Володимирівки. Тоді ворога вдалось відкинути. Зараз вони знову намагаються прорватися вперед, кидаючи людей та техніку на захоплення населених пунктів на околицях Бахмута. Як вважають аналітики — шість місяців боїв, що виснажують, переважують навіть уявну вигоду від захоплення Бахмута. Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни будують лінії зміцнення і на інших напрямках, зокрема в Херсонській та західній Запорізькій області — карту приблизного розташування опублікували в мережі.