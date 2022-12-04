Перший прапор та втеча зрадників: що відбувається на лівобережній Херсонщині (відео)

Жителі тимчасово окупованих територій на лівому березі Дніпра вже зачекалися на прихід захисників

Українські військовослужбовці продовжують працювати над планом деокупації західної частини Херсонщини. Поки росіяни влаштовують регулярні обстріли звільненого Херсона, ЗСУ здійснюють на лівому березі Дніпра диверсії та допомагають евакуюватися мирним жителям. Не дивно, що на цьому тлі почастішали повідомлення про втечу колаборантів углиб окупованих територій.

Детальну картину того, що відбувається на лівобережжі області, зібрав "Телеграф", посилаючись на Центр національного опору та спецпідрозділ української армії "Карлсон". Зазначимо, що окупанти помітно нервують і дедалі більше метушаться: вочевидь, у передчутті чергового відступу.

Наразі відомо, що переселення зрадників сталося одразу у кількох населених пунктах Херсонщини. Напередодні представники окупаційної "адміністрації", поліцаї та інші прихильники "руского міра" залишили Олешки, а трохи раніше — Нову Каховку. Повідомляється, що виїжджали навіть ті, хто намагався залякувати та схиляти до співпраці людей із проукраїнською позицією.

Олешки на карті

Водночас голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич наголошує, що до 5 грудня включно людям дозволено переправлятися через Дніпро за допомогою особистих плавзасобів. Такий дозвіл діє на ділянці "Річковий вокзал". Влада хоче дозволити жителям Херсона, які тимчасово виявилися відрізані від будинку на дачах, розташованих на лівому березі, дістатися до міста.

А бійці ЗСУ тим часом продовжують працювати над поступовою деокупацією регіону. Так, за даними спецпідрозділу "Карлсон", на лівому березі області напередодні займайорів перший український прапор. На жаль, поки що це відбулося в рамках спецоперації, а не через визволення населеного пункту, проте натяк окупантам зроблено гранично ясний.

"Це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області", — переконані військовослужбовці, які встановили синьо-жовтий прапор на річковому портовому крані.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи є серйозна можливість для повернення російської армії до Херсона та подальшого просування до Миколаєва. Свою думку озвучив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також ми поділилися історією одного з учасників херсонського опору, який дивом врятував український безпілотник, аби повернути його ЗСУ.