Росіяни влаштували Маріуполю "Холодомор": вода замерзає навіть у квартирах (відео)

Деякі люди ризикують правилами пожежної безпеки та встановлюють буржуйки прямо в будинках.

Маріуполь, де росіяни методично знищують розбомблені будинки, приховуючи сліди своїх злочинів, серйозно страждає через морози. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, росіяни влаштували в місті справжній "Холодомор", не дбаючи про людей, котрі залишилися. У квартирах немає опалення, а в деяких районах — і вода. Якщо водопостачання не відключено, йому заважають низькі температури: в окремих квартирах при -7°С починають лопатися труби.

Більше подробиць про життя в окупованому місті чиновник розповів в особистому Telegram-каналі. Андрющенко вважає, що дії російських окупантів стосовно маріупольців є справжнім геноцидом.

Проблем із водопостачанням можна було б уникнути, проте росіяни ігнорували наявність множинних пошкоджень водопроводу по всьому місту. Зараз же це призводить до регулярного замерзання води і, як наслідок, пошкодження труб, що залишилися.

"На черзі — електрика, — пояснює Андрющенко. — Кількість замикань, пожеж та виходу з ладу трансформаторів та обладнання зростає у геометричній прогресії".

Також правила пожежної безпеки зневажаються багатьма маріупольцями через постійне зниження температури на вулиці. У спробах хоч якось обігріти власне житло, люди встановлюють прямо в квартирах саморобні буржуйки.

"росія продовжує вбивати маріупольців холодом", — резюмував Петро Андрющенко.

Слід зазначити, що українці вже виявили прямі докази знищення Маріуполя за наперед відомим планом. На окремі важливі нюанси звернув увагу журналіст Павло Канигін.

Втім попри всі спроби росіян довести розпочатий геноцид містян до кінця, серед маріупольців все одно є представники опору. Завдяки цьому нещодавно в місті підірвали машину з окупантами.