Ув’язнені передумали помирати за ідеї російської влади, але варіантів не залишилося

Російські окупанти продовжують дезертирувати з позицій. Чимало серед них і ув’язнених, яких набирали у місцях позбавлення волі та використовують як гарматне м’ясо, а також тих, хто до мобілізації відбував термін.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, у тимчасово окупованому місті Ясинувата на Донеччині в момент відправлення підрозділу окупантів на бойові позиції колишні в’язні втекли зі зброєю. Усього – близько 20 осіб. Під час пошукових дій трьох знищили. Доля решти невідома.

Це не перший випадок, коли колишні в’язні втікають із фронту в Україні. Напередодні один із таких втікачів відкрив стрілянину по поліції в ростовській області. Пізніше стало відомо, що це колишній ув’язнений, який відбував покарання за крадіжку та завербований до лав ПВК "Вагнер".

Не лише колишні в’язні та вагнерівці відкривають стрілянину по людях, а й російські військові журналісти. Так, у Санкт-Петербурзі воєнкор вирішив покласти край суперечці з дорожнім робітником, відкривши вогонь з газового пістолета. Потрапив у голову. Зазначимо, що військкора лише навесні орденом мужності нагородив президент росії володимир путін.