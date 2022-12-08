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"Летіло щось, що світилося": в окупованому Севастополі стався "бавовна"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
Звуки вибухів налякали жителів багатьох районів Севастополя Новина оновлена 08 грудня 2022, 10:05
Звуки вибухів налякали жителів багатьох районів Севастополя. Фото Колаж "Телеграфа"

Окупаційна влада заявляє про роботу систем ППО, проте жодних підтверджень своїм словам не надає

Вибухи на російських військових аеродромах змушують окупантів дедалі більше посилювати свою безпекову систему навіть у тилу. Однак це не рятує їх від регулярного "бавовни" — так, вранці 8 грудня гучні вибухи чули мешканці тимчасово окупованого Севастополя. Росіяни вже заявили про вдалу роботу засобів протиповітряної оборони.

Більше деталей про інцидент повідомляють у місцевих Telegram-каналах. Також свою версію події озвучив і гауляйтер Севастополя михайло развожаєв. Зазначимо, що вибухи над містом пролунали близько шостої ранку за київським часом.

Місцеві жителі стверджують, що в небі було видно невідомий об’єкт, який світився. Незабаром на нього відкрили "полювання" і після кілька пострілів ціль ліквідували — "посипалися іскри".

Згідно з заявами развожаєва, моряки на черговому кораблі Чорноморського флоту рф змогли відстежити і збити безпілотник. Його походження, що очікувано, вже приписують ЗСУ.

Додамо, що за деякими даними вибухи були добре чутні в районі ринку "5-й кілометр", що знаходиться досить далеко від моря.

Севастополь карта
Севастополь на карті

Варто зазначити, що регулярна "бавовна" на російських об’єктах вказує на серйозні проблеми в системі оборони "наддержави". Як далі розгортатимуться події у зв’язку з регулярними вибухами в росії, розповів експерт Андрій Сенченко.

Також "Телеграф" писав про те, які об’єкти в рф можуть стати наступними цілями безпілотників ЗСУ після Курська та Саратова.

Теги:
#Крим #Вибух #Севастополь #Безпілотник