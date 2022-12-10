Без батьків залишилося вісім дітей: на Житомирщині через міну загинула подружня пара

Місце події знаходиться майже на самому кордоні з Білоруссю

На Житомирщині через підрив міни загинула подружня пара, на яких вдома залишилися чекати вісім дітей.

Як повідомляють "Факти" з посиланням на поліцію Житомирщини, пара прямувала на своєму "Форд Транзит" із села Сущани до села Копища, проте в один момент водій не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя у місці, де за нещасливим збігом обставин лежала міна.

Внаслідок вибуху 38-річний чоловік та 32-річна жінка загинули.

Видання повідомляє, що у пари є вісім дітей, найменшому з яких лише кілька тижнів. Місцеві жителі вже запитали про те, що міна робила в Житомирській області, проте варто врахувати, що Копище знаходиться на самому кордоні Білорусі, звідки росіяни вже вторгалися наприкінці лютого.

Розслідуванням справи вже зайнялися правоохоронці, які встановлять усі деталі події.

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення росії окупанти залишили безліч вибухонебезпечних предметів. Це включає в себе як міни, так і боєприпаси і бомби, що не розірвалися. Іноді це стає причиною травмування чи навіть загибелі мирного населення.

Так напередодні в Херсонській області на міні підірвався автомобіль поліції, внаслідок чого четверо правоохоронців із Черкаської області загинули на місці та ще четверо отримали поранення.