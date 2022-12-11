"Другого Маріуполя не буде": експерт дав прогноз по боям у Бахмуті

ЗСУ можуть розгромити залишки російського наступального потенціалу у Бахмуті

Бахмут, за який запеклі бої тривають уже кілька місяців, у разі погіршення ситуації для ЗСУ не стане другим Маріуполем.

Як повідомляє "24 канал", військовий експерт Олег Жданов розповів, що для України це місто важливе у політичному плані і у разі перемоги ЗСУ стане зрозуміло, що росія остаточно втратила наступальний потенціал.

Він вважає, що українським захисникам важливо утримати місто та добити там залишки російської армії.

Інакше якщо ситуація значно погіршиться, то українське командування, ймовірно, віддасть наказ відійти на більш вигідні позиції.

"Другого Маріуполя не буде, цього не допустять", — сказав він.

Маріуполь потрапив в оточення у перші дні війни. Не маючи можливості відступити з міста, його захисники героїчно тримали оборону на території заводу "Азовсталь" аж до 20 травня, коли військове керівництво України надало їм наказ зберегти свої життя і здатися в полон.

Бахмут в цей час є тим містом, де йдуть найбільш запеклі бої. Західні аналітики повідомляють, що російські війська можуть припинити спроби взяти місто в лоб, а натомість обійти його через Курдюмівку.