Такого ніде не було: росіяни залишили на Херсонщині "розумні" міни

Ворог залишив чимало "закладок" вибухівки у важкодоступних місцях

Звільнений Херсон та правобережна частина області продовжують страждати через російських окупантів. Йдеться не лише про регулярні удари по житлових будинках, а й про мінну небезпеку, що досі зберігається в регіоні. За словами голови Нацполіції України Ігоря Клименка, саме Херсонщина стала найбільш замінованою областю, причому росіяни неодноразово застосовували так звану смарт-вибухівку (розумні боєприпаси).

Більше подробиць правоохоронець розповів в інтерв’ю "РБК-Україні". Клименко наголошує, що частина вибухівки, яку знаходять піротехніки, має таймер. Він може бути розрахований як на десятки годин, так і на багато днів вперед, а здетонує не тільки після закінчення часу, але і при неправильній "експлуатації".

Чимало "закладок" вибухівки виявити досить непросто — їх повно в підвальних приміщеннях, особливо якщо йдеться про адміністративні будівлі: міську чи районну адміністрації тощо. Найчастіше росіяни мінували приміщення так, щоб під час вибуху відразу розносило стіни.

"Можна відчинити двері і вибухне протилежна частина будівлі. Так було з будівлею Національної поліції в Херсонській області, — згадує Ігор Клименко. — Невелика скринька з тротилом, яка просто стояла у підвалі. Дотримуючись правил безпеки, її не брали до рук, за 20- 30 метрів його відтягли, і ми втратили кілька поверхів будівлі".

При цьому, говорить головний поліцейський України, ця ящик не був вибухівкою — вона була закладена по всьому периметру будівлі. А ось об’єкт, який пересувався, був позначений як детонатор.

Ігор Клименко

Таких прикладів на Херсонщині дуже багато: Ігор Клименко каже, що здетонувати може будь-який предмет, який не знаходиться на своєму місці — квітковий вазон, принтер на стільці, а не столі тощо.

"Ми втратили трьох вибухотехніків і 14 поранено. Практично щодня наші працівники вибухотехнічної служби, як і співробітники ДСНС, вибухотехніки, сапери, стикаються зі смертельною небезпекою, — зазначає він. — Ми не так швидко розмінуємо для того, щоб ретельно вивчити ті будівлі, які маємо розміновувати в першу чергу".

Варто зазначити, що проблема із засиллям вибухівки та мін, залишених росіянами, є не лише на Херсонщині. Раніше "Телеграф" розповідав, що в Харківській області загинув суддя Дмитро Костянтинов, який пішов добровольцем на війну. Він брав участь у розмінуванні, однак один із снарядів обірвав його життя.

Також ми розповідали про трагедію на Житомирщині, де російська міна залишила вісьмох дітей без обох батьків.