Фукуяма розповів, як Україна може звільнити Крим

Коли ЗСУ зможуть зачистити хоча б частину лівого берега Дніпра від окупантів, питання про просування до Криму вирішиться саме собою

Питання деокупації Криму стає дедалі актуальнішим у міру просування українських військових углиб фронту. І хоча частина іноземних аналітиків вважає, що звільнення півострова може тривати роки, політичний економіст Френсіс Фукуяма переконаний у протилежному. На його думку, можливості для наступу ЗСУ на Крим з’являться, коли вдасться перейти на лівий берег Дніпра та відтіснити окупантів ближче до східних кордонів України.

Роздуми Фукуями цитує "НВ". Економіст вважає, що росіяни перебувають у програшній позиції після відступу з Херсона. Не в останню чергу на це впливає відсутність постійних комплексних ліній оборони та потрапляння вже існуючих під регулярний вогонь ЗСУ.

Лівобережжя Дніпра варто звільнити найближчим часом, адже це допоможе перерізати російські логістичні шляхи, які пов’язують окуповані території Херсонської та Запорізької областей із захопленим Донбасом та росіяєю.

"Щойно ці лінії будуть перерізані або опиняться в зоні досяжності артилерії, Україна може подумати про звільнення Криму, — зазначає Френсіс Фукуяма. — Прямий наступ через вузький перешийок, що з’єднує півострів з Херсонською областю, навряд чи вийде; швидше півострів можна відрізати і повільно "задушити", як Україна "задушила" Херсон наприкінці літа".

Також аналітик зазначає, що важливим моментом для ЗСУ є можливість деокупувати Нову Каховку — тут буде заблоковано канал, яким зараз до Криму знову надходить прісна вода. Також українці матимуть ще більше можливостей діставати до військових об’єктів у тилу окупантів на півострові.

На думку Фукуями, якщо росіяни зрозуміють, що їхні спроби утримати Крим починають зазнавати поразки, це призведе їх до необхідності просити про переговори.

Зазначимо, що дуже великий відсоток українців підтримують повне звільнення Донбасу та Криму військовим шляхом. "За" подібний розвиток подій висловилися 85% респондентів одного з останніх опитувань "Рейтингу".

При цьому є серйозна проблема, пов’язана з цими територіями. Як писав "Телеграф", багато людей, які жили роками на пропаганді, можуть захотіти після деокупації виїхати до росії.