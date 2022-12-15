"Найпотужніший обстріл з 2014-го": у Донецьку зранку вибухи та прильоти (фото, відео)

Зафіксовано прямі влучення по будинках

Рано-вранці у четвер, 15 грудня, Донецьк потрапив під обстріл, серед іншого постраждали житлові будинки в центрі міста.

Російські пропагандисти повідомляють, ніби по місту випустили відразу близько 40 снарядів РСЗВ "Град". Фото та відео з місця подій вражають.

"Це найпотужніший обстріл центральної частини міста за всю війну з 2014 року", — заявляє пропагандист рф Андрій Руденко.

Місцеві канали повідомляють, що на бульварі Шкільному, проспекті Театральному та Набережній вулиці були прямі прильоти до квартир. Сильно постраждала вулиця Артема.

Також на Шкільному спалахнув дах будинку після обстрілу, а посеред вулиці в центрі горять автомобілі.

А так виглядає Студмістечко після обстрілу:

Для зручності перегляду, ми об’єднали відео моменту обстрілу та наслідків в один ролик (обережно, є нецензурна лексика та пропаганда):

Варто зауважити, що окупанти Донецька традиційно звинувачують в обстрілах ЗСУ, проте відомий факт, що вони й самі часто обстрілюють підконтрольні території, аби потім звинуватити противника. До того ж "Гради" є на озброєнні обох сторін.

Як повідомляв "Телеграф", останніми днями обстріли Донецька помітно почастішали, до цього місто потужно обстрілювали лише 11 грудня.