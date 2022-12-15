Усе ще вірить в "рускій мір": священика УПЦ МП обміняли на українських воїнів (відео)

Священнослужителю дуже подобаються окупанти, яким його передали у рамках обміну

Україна не втомлюється турбуватися про своїх військовополонених, регулярно домовляючись із російською стороною про обміни. У рамках останньої такої операції, що відбулася 13 грудня, на підконтрольну Києву територію повернулися 64 наші бійці. Росіяни також отримали частину своїх полонених, серед яких знайшовся і священик УПЦ МП, який дуже радіє приходу "русского міра".

Відеозапис, зроблений російськими пропагандистами, виклали у Telegram-каналі "Інформатор.UA". Слід зазначити, що звертаючись до священнослужителя, співрозмовник вітає його "з поверненням" — це вже є незаперечним доказом зв’язку представників цієї церкви з росіянами.

Розповідаючи про те, чому він найбільше радіє, священик називає дві речі — своє "визволення", а також те, що "Луганськ — тепер росія". На його думку, це тепер незмінно, а земля нарешті "офіційно" стала "російською".

Доволі показовим є й те, що за свою участь в обміні військовополоненими представник УПЦ МП прямо дякує євгену пригожину, засновнику ПВК "Вагнер". пригожин, до речі, прибув на цей захід і особисто поспілкувався з священиком, який повернувся.

Додамо, що українська сторона тим часом змогла обміняти 64 наших захисників, серед яких є й люди, котрі воювали за Бахмут. Крім цього, додому повернеться і американець Мурекезі Суеді, який допомагав українцям на фронті. Також вдалося повернути тіла чотирьох загиблих військовослужбовців.

Нагадаємо, можливість участі священиків УПЦ МП в обміні військовополоненими раніше обумовлювалася представниками ГУР. Україна готова шукати різні підходи для порятунку своїх людей із російських "підвалів" та в’язниць.

Поки ж проросійські священнослужителі повертаються до своєї "колиски", СБУ продовжує рейди на підконтрольній території України — перевіряють храми та церкви УПЦ МП.