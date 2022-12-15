Є успіхи: ЗСУ відзвітували щодо просування на Донбасі (карта)

Росіяни кидають велику кількість особового складу на лінію зіткнення, але навіть "гарматне м’ясо" не зможе зупинити ЗСУ

Українські військовослужбовці попри серйозні бої на кордоні з Харківщиною спромоглися здвинути лінію фронту в одному з районів Луганської області. Поблизу села Діброва нашим захисникам удалося прорвати оборону росіян одразу на півтора кілометри.

Про це стало відомо на брифінгу Генштабу ЗСУ у четвер, 15 грудня. За словами бригадного генерала Олексія Громова, це стало можливим у рамках чергового наступу українських бійців.

"Під час ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 км у районі населеного пункту Діброва", — зазначив він.

Враховуючи відчайдушний опір та величезне скупчення сил противника, навіть подібна відстань є великим проривом для наших захисників.

Діброва Луганської області на карті

Зазначимо, що на картах DeepState інформація ще не відображена, а Діброва позначена, як село, що знаходиться під контролем російських сил.

Слід додати, що, за словами Громова, серйозні бої продовжуються і на Донеччині — під Бахмутом, Білогорівкою та іншими населеними пунктами. Проте ЗСУ міцно тримають оборону, не дозволяючи росіянам прорватися. Більше того: у самому Бахмуті нашим військовим вдалося досягти певних успіхів, вибивши ворога з кількох кварталів міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найближчим часом українська армія може деокупувати одразу кілька міст на Луганщині. Такі прогнози пролунали від голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.