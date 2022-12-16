У Кривому Розі влучання по житловому будинку: з’явилося перше фото руйнувань

Рятувальники шукають людей під завалами

У Кривому Розі ракета окупантів під час масового обстрілу України потрапила до житлового будинку. Його серйозно пошкоджено, на місці працюють рятувальники.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Під завалами можуть бути люди. Також в ефірі телемарафону представник Офісу розповів, що з-під завалів вдалося дістати дівчинку. Вік дитини та стан не повідомляється.

У мережі з’явилися перші фото руйнувань будинку. Адреса не повідомляється з міркувань безпеки – ракетний обстріл України триває. На фото видно кількаповерховий житловий будинок з одного боку без вікон та частково зруйнований.

Руйнування будинку у Кривому Розі

Зазначимо, що влучання зафіксували у багатьох регіонах. У деяких областях ворог цілився у критичну інфраструктуру, наприклад Харків та область знеструмлені повністю, як і частина Полтавщини. У Києві вибухи чули у трьох районах. Столичне метро працює як притулок від ракет, у місті перебої з електроенергією та водою. Ракетна атака продовжується, людей закликають бути в укриттях.