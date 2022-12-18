"Питання особистого престижу": путін дав окупантам нездійсненне завдання

Генерал переконаний: росіяни тиснуть на Донбасі силою, але особливих успіхів досягти не зможуть

Бахмут Донецької області, який щільно обстрілюється росіянами вже кілька місяців, є однією з пріоритетних цілей для диктатора володимира путіна. На думку генерала ЗСУ, ексочільника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, взяття цього міста не лише допомогло б росіянам реалізувати частину стратегії із завоювання Донбасу, а й підняло особистий престиж бункерного правителя.

Більше деталей, а також прогноз щодо подальших подій на фронті військовий експерт озвучив для OBOZREVATEL. Маломуж підкреслює — росіяни максимально тиснуть на сході країни, намагаючись відповідати кремлівським вказівкам та запитам, але особливих успіхів ворогові досягти не вдасться.

"Зараз усі додаткові сили, у тому числі нову російську техніку, яка зараз виготовляється на військових заводах у росії, кидають на Донбас, — пояснює генерал. — Він [путін] додатково концентрує тут танки Т-90, нові БТР і ракетні системи".

Попри вже наявне зосередження техніки та особового складу на Донбасі агресор не може звітувати про великі успіхи на даному відрізку фронту. Однак саме східний фланг має найважливіше стратегічне значення. За словами Миколи Маломужа, путіним вже поставлено завдання захопити Донецьку та Луганську область повністю до Нового року. Однак перспектив для розвитку ситуації в такому ключі окупанти не мають, цьому активно протидіють ЗСУ.

"До кінця зими — на початку весни загроза може посилитися, — попереджає Маломуж. — Але гадаю, за цей час Україна має проводити дуже активний наступ, незважаючи на зиму — на сході, зокрема. Це можуть бути дуже несподівані стратегічні операції".

На думку генерала, вони можуть стосуватися не лише Бахмутського напрямку, а й звільнення інших ділянок Донеччини та Луганщини.

Варто зазначити, що зовсім недавно ЗСУ звітували про непогані успіхи в Бахмуті, який уже став символом складних бойових дій.

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