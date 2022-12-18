Страждає не лише Бахмут: з’явилися страшні фото розбитого Вугледару

У Вугледарі все ще залишається близько семи сотень місцевих жителів, яким доведеться миритися з моторошними реаліями війни

Донецька область є одним із головних плацдармів російсько-української війни. Багато українців зараз стурбовані подіями відбувається в Бахмуті, але й інші населені пункти — наприклад, Вугледар, — регулярно знаходяться на лінії вогню. Російські окупанти настільки лютують у цьому районі, сподіваючись розпочати новий наступ, що у місті, ймовірно, не залишилося жодного будинку, не пошкодженого ворожим снарядом.

Про те, як живе прифронтове місто, розповість "Телеграф", посилаючись на дані "Волноваха City" та Telegram-каналу "Новини Донбасу 24/7". Вугледар регулярно перебуває під ворожими обстрілами – війну тут видно на кожному метрі території.

Більшість багатоповерхівок Вугледару постраждали від прильотів: дивляться на світ обвугленими віконницями і впускають холодний вітер гуляти спорожнілими квартирами. Однак це найкращий варіант того, що може статися з будинком тут. Деякі ж будівлі розвалені практично вщент, від них залишилися лише купи каміння та цегли, перемішані з особистими речами колишніх власників.

Багато будинків горіли через прильоти

Так виглядають найбільш вцілілі райони міста

А ось це вже нагадує кадри з фільму про стихійне лихо

Станом на 2019 рік кількість мешканців міста становила 14 822 особи. Зараз же, через посилення російської агресії практично всі вони виїхали в безпечніші місця. Як повідомляють місцеві поліцейські, на місці залишається близько 700 вугледарців, і тих спеціальні загони "Білих Ангелів", сформовані з поліцейських, поступово евакуюють.

Подібна картина змушує стискати серце

Колись тут вирувало життя

А тепер весь Вугледар покритий шрамами війни

Поки в місті залишається життя, правоохоронці регулярно навідуються до них. До організованого місцевого "Пункту незламності" привозять гуманітарну допомогу, різне продовольство і, звичайно ж, солодощі. Останніми подарунками дуже зацікавлені діти, яких тут теж поки ще вистачає.

Апокаліптичні види Вугледару

Від деяких багатоповерхівок залишилися руїни

Поліцейські пояснюють, що в кожен приїзд роблять об’їзд міста, з’ясовують, хто якої допомоги потребує, і закликають виїжджати, поки ще залишається така можливість. Обстріли регулярно посилюються, адже лінія фронту проходить буквально по річці, до берега якої виходить одна зі сторін Вугледару.

Вугледар дуже близько до лінії фронту

Лінія розмежування буквально проходить по річці

Подібна розруха дуже типова для приходу "російського світу". Кореспондент "Телеграфа" побував у зруйнованому Бахмуті — життя тут складається з обстрілів, руїн та зимового холоду. Вражають також знімки з місцевого військового шпиталю, де українським воїнам рятують життя.

При цьому в місті все одно залишаються мирні жителі, вони поділилися враженнями від своїх військових буднів.