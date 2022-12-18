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Окупанти готуються до битви за Мелітополь: "зуби дракона" вже у центрі міста (фото, відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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У Мелітополі активно споруджують оборонні загородження Новина оновлена 18 грудня 2022, 15:05
У Мелітополі активно споруджують оборонні загородження. Фото telegraf.com.ua

Схоже, росіяни розуміють, що їм недовго лишилося в українському місті

Окупанти Мелітополя, очевидно, з кожним днем все більше переживають за своє майбутнє в "черешневій столиці" України, — хоча місто розташоване досить далеко від лінії фронту, там уже споруджують оборонні укріплення.

У розпорядження "Телеграфу" потрапили фото та відео, як "зуби дракона" з’являються у самому центрі міста. Також загалом помітне перекидання бетонних конструкцій оборонного призначення.

Зазначимо, що "зуби дракона" ставлять у самому центрі, поряд із будівлею міської прокуратури, яку окупанти використовують для своєї "військової прокуратури".

Будинок прокуратури на карті Мелітополя
Будинок прокуратури на карті Мелітополя
Зуби дракона/лінії Вагнера Мелітополь Грудень 2022

Також у місті можна помітити перекидання бетонних "будок" та техніки.

Оборонні укріплення Мелітополь Грудень 2022

Варто зауважити, що "зуби дракона" — це залізобетонні укріплення квадратно-пірамідальної форми, які використовуються, щоб загальмувати танки та мотопіхоту. Подібні конструкції використовувалися під час Другої світової, і зараз подібні споруди відомі також як "лінії Вагнера".

Мелітополь знаходиться майже за 100 кілометрів углиб лінії фронту під контролем окупантів, проте має велике стратегічне значення — це місто росіяни вважають "адміністративним центром" підконтрольної території Запорізької області, і саме через нього лежить шлях до звільнення Криму та Бердянська.

Мелітополь на карті бойових дій
Мелітополь на карті бойових дій

Як повідомляв "Телеграф", експерти називали способи, як легко можна обійти "лінії Вагнера".

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