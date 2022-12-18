Окупанти готуються до битви за Мелітополь: "зуби дракона" вже у центрі міста (фото, відео)

Схоже, росіяни розуміють, що їм недовго лишилося в українському місті

Окупанти Мелітополя, очевидно, з кожним днем все більше переживають за своє майбутнє в "черешневій столиці" України, — хоча місто розташоване досить далеко від лінії фронту, там уже споруджують оборонні укріплення.

У розпорядження "Телеграфу" потрапили фото та відео, як "зуби дракона" з’являються у самому центрі міста. Також загалом помітне перекидання бетонних конструкцій оборонного призначення.

Зазначимо, що "зуби дракона" ставлять у самому центрі, поряд із будівлею міської прокуратури, яку окупанти використовують для своєї "військової прокуратури".

Будинок прокуратури на карті Мелітополя

Також у місті можна помітити перекидання бетонних "будок" та техніки.

Варто зауважити, що "зуби дракона" — це залізобетонні укріплення квадратно-пірамідальної форми, які використовуються, щоб загальмувати танки та мотопіхоту. Подібні конструкції використовувалися під час Другої світової, і зараз подібні споруди відомі також як "лінії Вагнера".

Мелітополь знаходиться майже за 100 кілометрів углиб лінії фронту під контролем окупантів, проте має велике стратегічне значення — це місто росіяни вважають "адміністративним центром" підконтрольної території Запорізької області, і саме через нього лежить шлях до звільнення Криму та Бердянська.

Мелітополь на карті бойових дій

Як повідомляв "Телеграф", експерти називали способи, як легко можна обійти "лінії Вагнера".