Протримався лише кілька днів: у Мелітополі партизани "вшанували" мурал убитого зрадника (фото)

Мелітопольці не хочуть бачити перед собою обличчя колаборантів

Звільнення Мелітополя не за горами, і це розуміють як окупанти, які вже щосили зводять у місті "зуби дракона", так і жителі. Так, швидко зіпсували мурал ліквідованому колаборанту Івану Сушку.

Графіті протрималося лише кілька днів, більше городяни не стали його терпіти. Ексклюзивні фото з місця подій опинилися у розпорядженні "Телеграфу".

Зауважимо, що мурал відкрили на стіні п’ятого корпусу Таврійського агротехнологічного університету на проспекті Хмельницького (окупанти захопили його та перейменували на "МГУ", легітимне керівництво ТДАТУ переїхало до Запоріжжя). Сушко вступив туди на "заочку", але на навчання так і не потрапив.

Про відкриття муралу пропагандисти повідомляли 16 грудня.

Ось як виглядав мурал з Сушком у день відкриття

Але вже 19 грудня мурал стоїть облитий чорною фарбою.

Варто зауважити, що Іван Сушко був тамадою, балотувався у депутати селищної ради від Оппоблоку, а після окупації Мелітопольського району став "мером" Михайлівки.

Як повідомляв "Телеграф", Іван Сушко загинув наприкінці літа, коли його авто підірвали.