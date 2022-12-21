У кількох регіонах України прогриміли вибухи: відомо про поранених матір та дитину

Очільник ОВА детальніше розповів про обстріл

У середу, 21 грудня, окупаційна армія росії завдала чергового ракетного удару по Україні. Вибухи чули жителі Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей. Крім того, відомо, що в результаті обстрілу міста Очакова (Миколаївщина), було поранено двох осіб — матір та маленьку дитину.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"В Очакові 2 поранених. Мати і дитина", — написав він.

Зазначимо, що росія регулярно обстрілює Очаків із території Кінбурнської коси. Лише учора очільник ОВА інформував про те, що окупанти упродовж дня встигли сім разів вдарити по місту.

Також додамо, що звуки вибухів сьогодні чули жителі Одеської області (ближче до Миколаєва), а також міста Кривий ріг, що у Дніпропетровський області. Однак в останньому випадку місцева влада заспокоїла людей, зазначивши, що вибухи є тренувальними, тож вони ніяк не пов'язані з тривогою. Очікується також, що ці неприємні звуки можуть лунати приблизно до 15:00 години.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як близько тижня тому російські окупанти вдарили ракетами по багатостраждальному Херсону. Внаслідок обстрілу пошкоджено два поверхи будівлі місцевої облдержадміністрації.