ЗСУ скоро отримають можливість для звільнення Криму: генерал озвучив оптимістичний сценарій

Генерал говорить про необхідність зібрати українські резерви, аби пізніше їх можна було застосувати максимально ефективно

Допоки частина українців досі розмірковує про "бавовну" на Кримському мосту, військові плідно працюють над можливість повної деокупації півострова. Реальні шанси на звільнення Криму можуть з'явитися у ЗСУ вже цієї зими, переконаний генерал-лейтенант Ігор Романенко. Однак для цього знадобиться серйозно підготуватися, а також мати на увазі ймовірність появи нових залякувань з боку кремля.

Про це військовий експерт заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL. На думку Романенка, найбільш логічним варіантом розвитку подій буде початок наступу на Крим після успішного звільнення усіх південних регіонів України.

Для цього нашій армії слід найближчим часом накопичити побільше резервів — як технічних, так і людських, адже зима є періодом, коли росія також шукає сили для чергового серйозного удару.

"Я вважаю, якщо вдасться у такий спосіб зібрати резерви та ефективно їх застосувати, то це може дати щонайменше звільнення окупованих територій на окремих напрямках на півдні та сході", — говорить Ігор Романенко.

При цьому експерт підкреслює, що важливо розуміння: звільнення Криму є ще й серйозним політичним питанням, адже ця територія вельми важлива для диктатора володимира путіна. Тому варто готуватися до військового варіанту звільнення півострова, водночас пропрацювуючи роботу дипломатичних важелів.

"Наші союзники побоюються і намагаються не допустити ескалації бойових дій із можливим застосуванням противником зброї масового ураження", — підкреслює Романенко.

При цьому мова може йти як про ядерну, так і про біологічну чи хімічну зброю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому Крим може бути звільненим завдяки боям за Мелітополь. Такий сценарій озвучив військовий експерт Михайло Самусь.

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