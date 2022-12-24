Окупанти в Мелітополі вигадали новий спосіб тиснути на мирних українців (ексклюзивні фото)

Жителям окупованого міста й так важко отримувати хоч якийсь прибуток

У Мелітополі Запорізької області, про деокупацію якого за "херсонським сценарієм" почали говорити все частіше, російські зайди посилюють психологічний тиск на населення. Так, із 1 січня у місті хочуть заборонити використання гривні у готівковому обігу.

Про це "Телеграфу" повідомили місцеві жителі. Чимало мелітопольських магазинів уже розмістили оголошення на вході, де інформують про подібні зміни потенційних покупців. Наразі ж розрахуватися все ще можна обома валютами — і українською, і російською.

Утім засилля рублів справді помітне. За словами мелітопольців, гривню вже майже не приймають ні на касах, ні у громадському транспорті. Найбільше відмовляються від дрібних купюр, вигадуючи щоразу нові виправдання. Часто можна почути, що або гроші потерті, або банк їх не приймає, а то й зовсім хамське — що ця валюта більше в Мелітополі не потрібна. Нерідко найменшим номіналом, яким вдасться розплатитися, є 50 гривень.

Оголошення на магазині у Мелітополі

Із початку ж 2023 року, очевидно, окупанти й зовсім намагатимуться витіснити гривню із гаманців мирних жителів. Натомість нав'язуватимуть будь-які фінансові операції за участю рублів. Деякі крамниці вже переходять на російську валюту — наприклад, із суботи, 24 грудня.

Підприємцям доводиться підлаштовуватися під загарбників

Утім, подібні рішення можуть означати спроби приховати справжні панічні настрої серед російських військових. Як відомо, у Мелітополі щодня зростає народний спротив. "Телеграф" уже розповідав, що напередодні в одному із районів міста підірвали автівку з черговими зрадниками.

Перед цим же від дій партизанів "постраждав" нещодавно встановлений пам'ятник Володимиру Леніну. Невідомі облили його червоною фарбою.