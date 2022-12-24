росія безжально обстріляла центр Херсона: багато загиблих та поранених (фото)

Наразі вже офіційно відомо про щонайменше двох десятків поранених цивільних

Окупаційна російська армія, котра систематично тероризує мирні українські міста, завдала чергового удару по багатостраждальному Херсону, який ще не встиг оговтатись від попередніх обстрілів. Тутешні пабліки інформують, що на місцях прильотів виникла потужна пожежа.

росія знову обстріляла нещодавно звільнений Херсон

На ранок суботи, 24 грудня, ворог вдарив по самісінькому центру міста, в результаті чого пошкоджено велику кількість будівель і авто, загинули місцеві жителі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, додавши до свого допису фото із моторошними наслідками російського обстрілу.

"росіяни здійснили черговий терор —обстріляли центр міста! Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, наслідки з‘ясовуємо", — написав він.

Тимошенко показав наслідки прильотів росіян на фото

Попередньо відомо, що лише упродовж останньої доби унаслідок ракетних ударів по місту постраждало 22 цивільних осіб. Пʼятеро людей отримали травми, що виявилися несумісними із життям. Серед важко поранених 6-річна дитина.

Згодом дані щодо двох десятків травмованих і п'яти загиблих підтвердив і Тимошенко.

"Херсон ОНОВЛЕНО!! На зараз відомо про мінімум 5 загиблих та 20 поранених в результаті обстрілу центра міста", — додав він.

Десятки людей отримали травми, 5 - загинули

Пізніше інформацію щодо обстрілу та великої кількості постраждалих підтвердили й у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я України. Згідно з наявними даними, росіяни поцілили по обласній лікарні, де повністю зруйновані гінекологічне відділення та поліклініка.

"Русня не може змиритися з втратою Херсону, де вони сподівались бути "навсєгда" та продовжують здійснювати терористичні атаки мирного населення.

Тільки за один день 22 цивільних постраждалих. Пʼятеро загиблих. 1 дитина (6 років) — важко поранена.

Влучання в обласну лікарню. Знищено гінекологічне відділення та поліклініку.

Гаага вас чекає, виродки", — написали у МОЗ.

Наслідки влучання у херсонську обласну лікарню

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на минулих вихідних російська федерація завдала кількох ударів по Херсону, в результаті чого один зі снарядів влучив у житловий багатоповерховий будинок.