Точно знають: діти в Херсоні розповіли, хто ж такий путін (відео)

Херсонська малеча не боїться вживати гостре слівце, бо інших для характеристики росіян поки не знаходиться

Регулярні обстріли ворогом Херсона для деяких місцевих жителів усе ще не є причиною виїхати у більш безпечне місце, покинувши рідний дім. Чимало серед тих, хто лишається у деокупованому місті, і дітей. За своє не надто довге життя більшість із них устигла побачити і відчути більше, аніж значна частина дорослих. Утім, це не заважає їм продовжувати жити далі, мріяти, будувати плани на майбутнє і, звісно, лаятися на адресу росіян і конкретно володимира путіна.

Із кількома хоробрими маленькими херсонцями під час перебування у місті поспілкувався кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Одне із перших запитань, яке він поставив дітлахам, стосувалося саме кремлівського очільника.

"путін — х***о!" — наперебій заговорили хлопці, реагуючи на цікавість журналіста.

Дехто із перехожих обдарував російського диктатора й іншими, не менш "ласкавими" епітетами. Утім діти навіть не здивувалися — вочевидь, і ці характеристики їм уже відомі попри вельми юний вік.

Спілкуючись із нашим кореспондентом, вони також запевнили, що досить добре почуваються вдома, у Херсоні, і вже мають плани на святкування Нового року. А найголовнішою їхньою мрією, що не дивно, є така бажана перемога України.

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Міць херсонців, які залишаються у звільненому місті, вражає та розчулює багатьох. Особливо яскравою демонстрацією незламності українців стали черги бажаючих здати кров для поранених, що постраждали у результаті останнього масованого удару росіян по центру міста.