"Щось нас зупинило": історії херсонців, що врятувалися від обстрілу (відео)

Під час останньої масованої атаки на Херсон у місті загинуло 16 осіб

Цинічний російський обстріл деокупованого Херсона 24 грудня став ударом для багатьох українців. Як відомо, у переддень Різдва (за григоріанським календарем) чимало місцевих жителей загинули та отримали поранення. Звісно ж, є у місті й ті, кому вдалося порятуватися під час тієї жахливої атаки.

Про враження від пережитого у цих громадян запитав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який днями побував у Херсоні. Дехто говорить, що справді уцілів абсолютно випадково, адже попередньо мав плани на прогулянку в центрі міста.

"Ми тоді були вдома і почули гуркіт, — згадує одна із місцевих жительок. — По звуку — немов полетіло на центральний. А я жінку знала, яка торгувала там. Там її і вбило".

Також жінка додає, що її та сина "немов щось зупинило" того дня, хоча зазвичай у їхній родині є звичка гуляти і відпочивати у вихідні.

Ще один житель Херсону говорить, що не тільки чув вибухи того страшного дня, а й мало не втратив дружину. За його словами, жінка виїхала з вулиць, які були обстріляні росіянами, всього за якихось п'ять хвилин до удару.

Втім, попри регулярні обстріли і прохання центральної влади покинути Херсонщину до звільнення Лівобережжя в обласному центрі та найближчих населених пунктах лишається все ще чимало людей.

Нагадаємо, що кількість загиблих та поранених херсонців після атаки росіян 24 грудня є однією із найбільших для регіону за час повномасштабної війни. За останніми даними, вбито було 16 осіб, серед них є працівники ДСНС.

Тим же, хто потребував медичної допомоги, небайдужі жителі міста вирішили здати кров для переливання. Втім, бажаючих виявилося так багато, що фото черг швидко розійшлися мережею як ще один доказ незламності українців.