Окупантів почали вбивати: в Бердянську росіяни хитрують, аби лишитися в живих

Загинуло вже троє окупантів, хоча їх і оголосили "зниклими безвісти"

В окупованому Бердянську, де російські загарбники оголосили на новорічні свята тижневу комендантську годину, зафіксовано черговий "двіж" ворога. Цього разу росіяни отримали дозвіл носити цивільний одяг замість форми, аби зайвий раз не підкреслювати свою приналежність до окупаційної армії. Вочевидь, ворог сподівається вціліти завдяки подібним хитрощам.

Детальніше про це повідомили у Центрі національного спротиву. Певне послаблення загарбникам дозволили після того, як у Бердянську один за одним загинули троє свіжомобілізованих солдатів. Офіційно вони знаходяться у статусі "зниклих безвісти", однак справжня причина їхньої відсутності добре відома місцевим партизанам.

Аби не сіяти додаткової паніки, командування російських підрозділів у цьому регіоні дозволило солдатам "зливатися" з натовпом, обираючи цивільний одяг замість форми.

Ще однією причиною такого маскування у ЦНС називають спробу завадити партизанам відстежувати місця скупчення та перебування загарбників задля подальшої передачі даних до ЗСУ.

Втім, це особливо допомогти не зможе, адже всі російські військові та колаборанти обов'язково отримають своє покарання. Як, наприклад, зрадник Павло Іщук, чий автомобіль злетів на повітря у Бердянську.