Накрали: окупанти Криму радіють "успіхам" через захоплення півдня України

Окупанти не згадують, як спустошували елеватори у Херсонській та Запорізькій областях

У поки що окупованому Криму вихваляються, що за підсумками 2022 року змогли досягти аграрних успіхів, що вдалося завдяки захопленню південних областей України.

У минаючому році приріст обсягу виробництва продукції сільського господарства на півострові становить близько 10%, інформує голова окупаційної "влади" Криму сергій аксьонов.

За його словами, у Криму цього року врожай зернових на третину більший, ніж торік, — 2 млн. тонн. А врожай олійних більший на 37% від минулорічного — понад 200 тисяч тонн.

Окупанти додають, що зростання виробництва борошна та круп нібито пов’язане з надлишком через хороший урожай, низьку ціну та необхідність забезпечення потреб "спецоперації".

При цьому про першопричини, як так вийшло, аксьонов замовчує, проте ймовірно, що надлишок зерна пов’язаний насамперед із його вивезенням із територій України, які були окуповані після 24 лютого.

Цілу весну та літо окупанти вивозили зерно з Херсонської та Запорізької областей, після чого кораблями переправляли його далі, ніби зерно "російське".

Черга вантажівок із зерном на адмінкордоны Криму навесні 2022 року

Завантаження українського зерна у порту Севастополя із супутника

Лише у Сирію росія у 2022 році почала продавати з Криму у 17 разів більше зерна, пише Reuters.

Ще одна причина ймовірного приросту врожаю — відновлення подачі води Північно-Кримським каналом, яке відбулося після окупації Нової Каховки в Херсонській області в лютому 2022 року. До цього з моменту окупації півострова канал було перекрито, що негативно позначалося на сільському господарстві Криму.

Як повідомляв "Телеграф", за прогнозами голови української розвідки Кирила Буданова, Крим має повернутися під контроль України вже до середини 2023 року.