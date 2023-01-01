Місто-привид: мережу вразили фото новорічного Маріуполя

Тимчасово окупований Маріуполь зустрів 2023 рік із "рускім міром" та в руїнах

У Маріуполі Донецької області, де росіяни нещодавно розпочали фактично рівняти з землею розбиті залишки драмтеатру, продовжують нав'язувати свої правила ворожі солдати та колаборанти. При цьому під солодкими промовами про "відновлення міста" ховається абсолютна бездіяльність та небажання піклуватися про місцевих жителів, які вирішили залишитися на малій батьківщині. Місто фактично перетворилося на привида, лякаючи перехожих розбитими будівлями.

Фотографіями новорічного Маріуполя поділився у Twitter журналіст та блогер Денис Казанський. Він підкреслив, що росіяни, зайшовши до населеного пункту, принесли із собою лише смерть, руйнування та занедбаність.

"Як бачимо, "відновлення міста йде повним ходом", — пише він. — Історичний центр перетворений у мертві, закинуті руїни. Нема життя, нема людей".

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Журналіст додав, що, вочевидь, саме такому "звільненню" мають радіти маріупольці — на думку російської пропаганди, звісно.

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Чимало коментаторів вжахнулися побаченому, адже колишній Маріуполь тепер став лише спогадами. Упізнати щось у нинішніх розвалинах майже неможливо навіть тим, хто прожив у місті чимало років.

Російські окупанти справді не цікавляться станом справ жителів Маріуполя. Саме тому населенню, яке лишилося в рідному місті, доводиться підлаштовуватися під зимові реалії самотужки. Часто жити доводиться без води, опалення та світла. В окремих будинках так холодно, що вода замерзає всередині труб у квартирах.