Новий снаряд, дурість командирів чи путін: у росії почали шукати винних у вибуху у Макіївці

У росії заперечують масштабні втрати, але може йтися про сотні трупів

У новорічну ніч в окупованій Макіївці пролунав вибух у приміщенні ПТУ — у ньому знаходилися мобілізовані солдати російської армії. Втрати були настільки очевидними, що навіть російські пропагандисти змушені були їх визнати. Ймовірно, може йтися про сотні росіян, які стали "вантажем 200".

У мережі вже піднялася хвиля обурення безладом командування. Коментаторів обурюють не тільки командири, які розмістили сотні людей в одній будівлі купчасто, а й дані про боєкомплект, розміщений у тому ж будинку. Нібито це він вибухнув із такою силою. На хвилі обурення користувачі пропонують нові версії — нібито це був новий снаряд, який використовували українські військові.

Але не тільки містечкових командирів і "підступного ворога" звинувачують у тому, що трапилося. Знайшлися й ті, хто побачив проблему глибше — у мережі висловили обурення міністром оборони сергієм шойгу, начальником штабу валерієм герасімовим і навіть російським президентом володимиром путіним. Питання, де ППО залишилися риторичними.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про "бавовни" в районі аеродрому Воронежа. Офіційного коментаря немає, попри заяви деяких громадян щодо повітряної тривоги на об’єкті.