Ракета перетворила льдовову арену на руїни: наслідки удару по Дружковці (фото та відео)

Росіяни просто нищать мирну інфраструктуру, прикриваючись міфічною "демілітаризацією"

Потужні вибухи пролунали у ніч проти 3 грудня у підконтрольній Україні Дружковці Донецької області. Як виявилося згодом, росіяни прицільно вдарили ракетами по місцевій льодовій арені "Альтаїр", яка протягом довгого часу виконувала роль тренувального центру і головної бази для донецького хокейного клубу "Донбас". Наслідки "прильоту" є вельми серйозними, адже від бази фактично мало що залишилося.

Більше деталей розкрили у пресслужбі ХК "Донбас", також відео з місця події публікує видання XSPORT. Зазначимо, що ворожа атака не обійшлася без постраждалих — їх у Дружківці двоє. При цьому російська пропаганда уже заявила про знищення "чергового штабу ЗСУ" із сотнями українських захисників — що, звісно, є неправдою.

До речі, момент атаки противника навіть потрапив на камеру іноземних журналістів. Кореспондент одного із французького каналів записував сюжет, спілкуючись зі студією, коли позаду нього вибухнула будівля льодової арени.

Після "прильоту" на території арени розпочалася сильна пожежа, яку було видно з різних районів міста. Місцеві рятувальники одразу відправилися на місце події, намагаючись врятувати бодай щось від "дому" донецьких хокеїстів.

Пожежу було видно за кілометри

Комплекс був охоплений вогнем

Варто зазначити, що клуб "Донбас" через росіян буде вже втретє змінити регулярне місцезнаходження своєї бази. Початково спортсменам довелося втікати із Палацу спорту "Дружба" в самому Донецьку, потім — із Mariupol Ice Center. Тепер же вони лишилися і без "Альтаїру". До слова, саме на базі цієї льдової арени в Дружковці працювала одна із найбільших та популярних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Малеча вчилася тут фігурному катанню та хокею.

Льодова арена "Альтаїр" до удару та пожежі

Дружківка на карті

Додамо й те, що росіяни не заперечують своєї причетності до атаки на Дружковку. Удар по цивільному об'єкту вони вкотре намагаються прикрити вигаданим полюванням на українських військових, котрі начебто знаходилися в "Альтаїрі". Таким чином роспропаганда намагається вкинути в інфорпростір більше "перемоги" для себе, які насправді є вигадкою.

Так працює роспропаганда

Цілком імовірно, що таким чином ворог намагається відвести увагу від новорічної "бавовни" у Макїівці. Як відомо, опівночі за київським часом ЗСУ вдарили по одному із розташувань росіян, що спричинило смерть сотень "мобиків". При цьому в самій рф підтверджують загибель куди меншої кількості осіб.