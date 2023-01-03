"Вибивали" адреси патріотів: під Херсоном знайшли нову катівню окупантів (фото)

Російські військові знущалися над жителями, які відмовилися співпрацювати

Через багато тижнів після звільнення з окупації правобережної частини Херсонської області там продовжують знаходити нові свідчення злочинів російських військових, — неподалік Херсона знайшли ще одну катівню, де знущалися з українців.

Її розмістили у приватному будинку у селищі Олександрівка на околиці Миколаївської області, розповіли у Службі безпеки України у вівторок, 3 січня.

Зауважимо, що на Миколаївщині є кілька населених пунктів під назвою Олександрівка, проте ймовірно йдеться про Снігурівський район, який був в окупації, — від селища там до Херсона менше 30 кілометрів і воно знаходиться вздовж ключової траси.

Олександрівка знаходиться менше ніж за 30 км від Херсона

У катівні тримали мирних жителів, які відмовилися співпрацювати з окупантами, — їх душили пакетами, били шокерами та важкими предметами, щоб "вибити" адреси патріотів та учасників спротиву.

Як бачимо на фото з місця подій, людей тримали в непридатних для життя умовах, на матрацах в антисанітарії.

Залишилася російська форма та сміття

Людям доводилося тулитися на моторошних матрацах

Місце утримання більше схоже на смітник

Полонені дряпали дати на стінах

За фактом інциденту відкрили кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Наразі встановлюються особи окупантів, які були причетні до злочину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував кадри з катівні в Херсоні, яку організували в СІЗО.