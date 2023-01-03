"Вибивали" адреси патріотів: під Херсоном знайшли нову катівню окупантів (фото)
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Російські військові знущалися над жителями, які відмовилися співпрацювати
Через багато тижнів після звільнення з окупації правобережної частини Херсонської області там продовжують знаходити нові свідчення злочинів російських військових, — неподалік Херсона знайшли ще одну катівню, де знущалися з українців.
Її розмістили у приватному будинку у селищі Олександрівка на околиці Миколаївської області, розповіли у Службі безпеки України у вівторок, 3 січня.
Зауважимо, що на Миколаївщині є кілька населених пунктів під назвою Олександрівка, проте ймовірно йдеться про Снігурівський район, який був в окупації, — від селища там до Херсона менше 30 кілометрів і воно знаходиться вздовж ключової траси.
У катівні тримали мирних жителів, які відмовилися співпрацювати з окупантами, — їх душили пакетами, били шокерами та важкими предметами, щоб "вибити" адреси патріотів та учасників спротиву.
Як бачимо на фото з місця подій, людей тримали в непридатних для життя умовах, на матрацах в антисанітарії.
За фактом інциденту відкрили кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Наразі встановлюються особи окупантів, які були причетні до злочину.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував кадри з катівні в Херсоні, яку організували в СІЗО.