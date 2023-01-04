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Крутіше за давній епос: загиблим у Макіївці росіянам вигадали "героїчне" минуле

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Від ПТУ, де розміщувалися російські мобілізовані, майже нічого не вціліло Новина оновлена 04 січня 2023, 09:21
Від ПТУ, де розміщувалися російські мобілізовані, майже нічого не вціліло. Фото росЗМІ

Лідер бойовиків "ДНР" розщедрився на вдячності для померлих солдат, очевидно, переживаючи через резонанс ситуації

Окупантів, які приїхали, щоб загинути у новорічну ніч на території ПТУ №19 в донецькій Макіївці, намагаються всіляко героїзувати в очах російського населення. Вочевидь, саме із цією метою очільник бойовиків так званої "ДНР" денис пушилін заявив, що більшість військовослужбовців, які були в будівлі, що злетіла на повітря, проявили "мужність і справжнє геройство".

Про це терорист заявив на власному Telegram-каналі. На його переконання, немало росіян загинули тільки через те, що вибравшись із завалів, поверталися туди за своїми товаришами по службі.

Загалом пушилін намагається зробити із російських військових справжніх великомучеників, які з останніх сил намагалися виправити ситуацію, яка склалася у Макїівці після удару по скупченню окупантів.

"Коли прибули співробітники МНС, вони [солдати] і їм допомагали рятувати інших. Допомагали, ризикуючи життям, — фантазує очільник бойовиків. — І певна частина загиблих — це ті, хто загинув, коли повертався рятувати своїх побратимів".

Макіївка ПТУ - реакція пушиліна
пушилін про загиблих в Макіївці

Додав пушилін і про те, що "гідно поводилися" також і представники офіцерського складу. До речі, він також підтвердив загибель заступника командира полку — мова йде про підполковника Батурина, про якого вже "відзвітували" в міноборони рф.

Цікаво, що всім військовим, котрі постраждали в Макіївці, милостиво обіцяють видати "все необхідне" — мова про обмудирування та екіпірування. Себто мови про те, щоб людей після подібної травми просто комісували і повернули додому, немає. Насправді це не надто дивує, адже рідні російських мобілізованих, котрі, найімовірніше, знаходилися у зруйнованому нині ПТУ, й досі не знають про долю своїх солдатів. Дружини та інші рідні говорять, що військове керівництво навіть не поділилося списками людей, де б поділило військових на живих, загиблих та постраждалих.

Теги:
#Макіївка #Донбас #Атака #Денис Пушилін