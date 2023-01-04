Крутіше за давній епос: загиблим у Макіївці росіянам вигадали "героїчне" минуле

Лідер бойовиків "ДНР" розщедрився на вдячності для померлих солдат, очевидно, переживаючи через резонанс ситуації

Окупантів, які приїхали, щоб загинути у новорічну ніч на території ПТУ №19 в донецькій Макіївці, намагаються всіляко героїзувати в очах російського населення. Вочевидь, саме із цією метою очільник бойовиків так званої "ДНР" денис пушилін заявив, що більшість військовослужбовців, які були в будівлі, що злетіла на повітря, проявили "мужність і справжнє геройство".

Про це терорист заявив на власному Telegram-каналі. На його переконання, немало росіян загинули тільки через те, що вибравшись із завалів, поверталися туди за своїми товаришами по службі.

Загалом пушилін намагається зробити із російських військових справжніх великомучеників, які з останніх сил намагалися виправити ситуацію, яка склалася у Макїівці після удару по скупченню окупантів.

"Коли прибули співробітники МНС, вони [солдати] і їм допомагали рятувати інших. Допомагали, ризикуючи життям, — фантазує очільник бойовиків. — І певна частина загиблих — це ті, хто загинув, коли повертався рятувати своїх побратимів".

пушилін про загиблих в Макіївці

Додав пушилін і про те, що "гідно поводилися" також і представники офіцерського складу. До речі, він також підтвердив загибель заступника командира полку — мова йде про підполковника Батурина, про якого вже "відзвітували" в міноборони рф.

Цікаво, що всім військовим, котрі постраждали в Макіївці, милостиво обіцяють видати "все необхідне" — мова про обмудирування та екіпірування. Себто мови про те, щоб людей після подібної травми просто комісували і повернули додому, немає. Насправді це не надто дивує, адже рідні російських мобілізованих, котрі, найімовірніше, знаходилися у зруйнованому нині ПТУ, й досі не знають про долю своїх солдатів. Дружини та інші рідні говорять, що військове керівництво навіть не поділилося списками людей, де б поділило військових на живих, загиблих та постраждалих.