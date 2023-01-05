Ворогу не дають просунутися: стало відомо, наскільки зруйнований Бахмут

Поки що ворога вдалося відкинути за межі міста, але він продовжує тиснути

Бахмут Донецької області — одне із найбільш постраждалих від війни та регулярних бойових дій міст. По ньому буквально проходить лінія фронта, а лише напередодні, 4 січня, через російські обстріли загинуло двоє жінок. За словами очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, завдяки побіжному аналізу можна сказати, що Бахмут наразі зруйнований більше, ніж на 60%.

Про це чиновник заявив під час телемарафону "Єдині новини", коментуючи ситуацію в місті. Він додав, що в середу, 4 січня, Бахмут вкотре потрапив під сильний обстріл, адже росіяни все ще не збираються відступати від мети захопити населений пункт під власний контроль.

При цьому українські військовослужбовці мають певні успіхи на цьому напрямку фронту. Під час серйозних боїв росіян вдалося вкотре відкинути на попередні позиції, через що ворог знову опинився за межею міста.

"Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися, — підкреслив Павло Кириленко. — Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60 відсотків є зруйноване. І йдуть постійні обстріли".

Як уже згадувалося, тільки 4 січня через прильоти загинуло двоє місцевих жительок. Знаходився того дня в Бахмуті і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, якому вдалося зафільмувати, як же населення, котре залишилося в місті, реагує на сильні обстріли.

Варто зазначити, що люди в Бахмуті зараз знаходяться на межі виживання. Дуже часто в місті не вистачає елементарних речей, в тому числі води і можливості зберегти тепло всередині житла. Та і прихисток зараз найчастіше жителі Бахмута знаходять у підвалах та інших укриттях.

При цьому Бахмут — те місто, яке здавна було осередком українськості на Донбасі, що б там не вигадувала собі російська пропаганда.