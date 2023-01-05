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"Мого сина не повернути, але..." Батько загиблого бійця ЗСУ вразив зворушливим вчинком

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Автор
Василь Габрусь серйозно переживає через втрату сина Василя, але прагне допомагати армії й надалі Новина оновлена 05 січня 2023, 07:43
Василь Габрусь серйозно переживає через втрату сина Василя, але прагне допомагати армії й надалі. Фото Колаж "Телеграфу"

Українці завжди знаходять, заради кого і чого варто боротися із ворогом

Допоки росіяни з легкістю міняють своїх загиблих дітей-солдатів на новенькі "Лади", українці встигають пережити свою трагедію і трансформувати біль у щось корисне для країни. Як, наприклад, Василь Габрусь із Львівщини, чий 36-річний син Василь віддав життя за Україну в одній із найгарячіших точок Донбасу. Велике горе не завадило українцю продовжити допомагати армії і здійснити вчинок, який розчулив навіть військових.

Як повідомляють у Львівському обласному ТЦК та СП, невдовзі після смерті сина Габрусь-старший презентував ЗСУ три нових автівки. Свої дії чоловік пояснює дуже просто — хоче допомогти вціліти якомога більшій кількості наших бійців.

"Якщо не зміг вберегти сина, то збережу життя іншим захисникам", — говорить він, підкреслюючи, що українці завжди мають, за кого боротися на всіх фронтах і у всіх сенсах.

Василь Габрусь
Габрусь-старший із презентованими ним автомобілями для військових

Варто додати, що Степану Габрусю із містечка Сколе, що на Львівщині, було 36 років. Він служив стрільцем-снайпером в одному із підрозділів ЗСУ і завдяки своєму фаху врятував не одного побратима від смерті. На жаль, військового не стало ще у квітні 2022 року під час боїв в одній із найгарячіших точок на сході України.

Степан Габрусь загинув
Степан Габрусь

Раніше "Телеграф" розповідав, що за день до Нового року під Бахмутом загинув 21-річний Владислав Вакуленко. Він служив в "Азові", а на прохання матері повернутися додому відповів, що не може полишити побратимів на полі бою самих.

Також ми повідомляли про смерть одразу двох військовослужбовців на Херсонщині — братів Віктора та Костянтина Кравченків, котрі під час повномасштабного вторгнення пішли на фронт добровольцями.

Теги:
#Львівська область #Допомога #Загиблий #Військовослужбовець #ЗСУ