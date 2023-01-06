Націлилися на 16-річних хлопців: росіяни посилюють тиск на окупованих територіях

Тепер у тимчасово непідконтрольних Києву регіону стало ще більш небезпечним висловлювати проукраїнські погляди

Допоки в Кремлі пускають пил в очі пропозицією "різдвяного перемир'я", російські окупанти на захоплених територіях продовжують тиснути на звичайних громадян. Так, на окупованій Херсонщині намагаються повністю вилучити з обігу українські гривню, а на Донеччині починають збирати дані про 16-річних хлопців для подальшої постановки їх на військовий облік.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у свіжому ранковому зведенні від 6 січня. Військовослужбовці підкреслюють, що для російських солдатів дуже важливим є збереження контролю в захоплених містах і селах, тож для цього нерідко використовується саме залякування і демонстрація сили.

У Каховці Херсонської області росіяни "борються" із українською валютою: забороняють розплачуватися гривнею, проводять спеціальні рейди по торговельним точкам. У разі знаходження українських грошей, погрожують вилучати не тільки їх, але й товар. Таким чином підприємців змушують вводити в обіг російські рублі, призначаючи ціни саме в цій валюті.

Посилення тиску відбувається одразу на кількох напрямках фронту

У Донецьку ж від початку січня росіяни почали слідкувати за громадянами 2006 року народження. Перед співробітниками місцевих "військкоматів" поставлена конкретна задача — поставити 16-річних хлопців на військовий облік. Очевидно, таким чином окупанти намагаються ще більше промити мізки місцевому населенню.

Вельми серйозні посилення адміністративного та контррозвідувального режиму спостерігається у Старобільську, що на Луганщині. В цьому регіоні ЗСУ вдається досить точно відпрацьовувати по скупченню сил і техніки противника, отож росіяни вирішили перевіряти всіх місцевих на предмет співпраці із українськими військовими. Найбільша увага — мобільним телефонам, особливо тим, у списках яких знайдуться номери українських операторів зв'язку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни намагаються приховати певні невдачі на сході України, спробувавши активізуватися на Запорізькому напрямку. Що саме відбувається на фронті, ми розповідали завдяки аналізу актуальних карт боїв.

Також ми писали, що заборона гривні із 1 січня також торкнулася і тимчасово окупованого Мелітополя. Росіяни були лояльними до двох валют лише до кінця 2022 року.