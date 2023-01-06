Не місто, а руїни в диму: фото Бахмута до і після обстрілів показали з супутника

Такі кадри ранять у саму душу

Багато хто в курсі, як важко останніми місяцями прифронтовому Бахмуту, який змушений виживати під постійними обстрілами і спробами штурму ворога, проте мало хто уявляє собі реальні масштаби катастрофи.

У компанії Maxar опублікували фото із супутника, де чітко видно, як деколи благополучне містечко просто рівняють із землею.

Показали супутниковий знімок Бахмута станом на 1 серпня 2022 року, — тоді лінія фронту була теж не так далеко від міста, проте там ще спокійно жили люди.

А ось як виглядав Бахмут станом на 4 січня 2023 року. Чітко видно, що багато будинків просто зруйновані і стоять у диму.

Зауважимо, що сьогодні в Бахмуті залишилося зовсім мало людей, їм доводиться виживати без благ цивілізації, у підвалах, під постійними обстрілами.

Раніше ми публікували репортаж, як люди зустрічали 2023 рік у Бахмуті та тулилися в "пунктах незламності".

Як повідомляв "Телеграф", експерти вважають, що росіяни так хочуть отримати контроль над Бахмутом, щоб захопити соляні та гіпсові шахти.