Відводять госпіталі під землю та шукають найманців: як окупанти готуються до боїв за південь України

Ворог дедалі більше закріплюється на захопленій території

Російські окупанти не лише змінюють логістику на окупованій частині півдня України, а й покращують свої позиції. Біля Раденська на Херсонщині окупанти не лише збудували мережу окопів та бліндажів. Під час будівництва вони використовували морські контейнери.

За даними Генштабу України, вони до встановлення були обладнані під польовий шпиталь. Від Раденська до славнозвісного Антонівського мосту – менше 30 км.

Раденськ знаходиться на одній із важливих трас у Херсонській області

Раденськ був раніше відомий близькістю до пустелі

Також повідомляється, що росія розширює в окупованому Криму мережу ПВК. Найманців набирають у нові організації — "щит" і "русич". Цікавлять їх не ув’язнені, як у випадку з ПВК "Вагнер", а колишні військові та співробітники силових структур. Пріоритет надається людям з офіцерським чином. Тим, хто вирішить вступити до лав найманців, обіцяють не відправляти в Україну, а також високі заробітки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Криму ще наприкінці 2022 року посилено рили окопи. На півдні України вони останнім часом займалися пересуванням військ та зміцненням позицій. Що стосується деокупації Криму, то вона можлива вже у 2023 році, впевнені експерти, але за дотримання низки умов.