Діти були головним для нього: під Дніпром попрощалися з відомим лучником, який загинув на війні

Руслана добре знали не лише у місті, а й по всій Україні

Війна продовжує забирати найкращих українців, — у бойових діях загинув відомий лучник із Кам’янського Руслан Завгородній. Його вже провели в останню путь.

Руслану було 48 років, він півтора місяці не дожив 49-річчя. Тривалий час він працював у ДТЕК, був засновником та тренером лучного клубу "Скіф", відомого по всій Україні.

9 листопада 2022 року Завгороднього призвали з мобілізації, і 10 січня він загинув від поранень, отриманих під час бойових дій у Запорізькій області.

Руслан віддав своє життя за Україну

14 січня з ним попрощалися близькі та рідні, після чого поховали на Алеї Героїв цвинтарі на Весняній.

На прощання прийшло чимало людей, були серед них і військові.

У Руслана залишилася донька, безліч друзів та підопічних його лучного клубу. Близькі згадують його як людину яскраву і відкриту, патріота, який завжди був готовий прийти на допомогу, і віддавав всього себе вихованню наступного покоління.

Ось що про Руслана кажуть ті, хто його добре знав:

Він завжди казав, що для нього головне, — це діти.

Фото зі змагань (Руслан трохи ліворуч від центру)

Це непоправна втрата та нескінченний біль усвідомлювати, що Тебе більше немає.

Яскрава особистість, лідер, що веде за собою. Той, хто залишає слід у кожному, знайомому з тобою. ДЯКУЙ, РУСЛАН, що був у моєму житті. Пошана і слава, вічна пам’ять. Ти ГЕРОЙ, і ти, яскраво прожив своє життя.

Так проходили тренування клубу

Війна забирає найкращих із нас… Дякую тобі за все, Руслане!

Мій друг, друже, підтримка у скрутні часи — це все про нього. Тільки добрі слова… лише світлі спогади.

Руслана знали практично всі лучники України

Словами не передати, який внесок Руслан Завгородній зробив для лучної спільноти нашої країни. У маленькому Кам’янському зібрати постійну команду стрільців, брати активну участь з нею у всіх значних змаганнях. Немає лучника, який би не знав його або не знав про нього. Він заражав ідеєю, він надихав. Я вірю, що про людину говорять її справи, і її справи роблять її безсмертною.

Руслан усіма силами допомагав виховувати дітей Кам’янського здоровими

Сильний лучник, чудовий тренер — так, як він підтримував своїх, як на мене, мало хто вмів підтримувати. Він зараз у небесному воїнстві, і натягує тятиву, і цілиться у ворогів. І не промахнеться ніколи. Він за правим плечем тих, хто залишився в українському воїнстві на землі.

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