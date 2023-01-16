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Супермаркету ніби й не було: Донецьк зранку серйозно обстріляли (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Калінінський район Донецька потрапив під обстріл Новина оновлена 16 січня 2023, 09:29
Калінінський район Донецька потрапив під обстріл

Судячи з усього, без постраждалих не обійшлося

Вранці у понеділок, 16 січня, від обстрілів постраждало не лише Запоріжжя, а й Донецьк — пошкодження дуже серйозні, зруйнований супермаркет та аптека.

Місцеві канали публікують фото та відео з місця подій. Судячи з кадрів, обстріляли проспект Ілліча в Калінінському районі Донецька, є постраждалі.

Повідомляється, що зруйновано супермаркет "Авоська" та аптеку на зупинці навпроти м’ясокомбінату. Також постраждав житловий будинок. На кадрах із місця подій видно табличку з адресою проспект Ілліча 82.

Місце прильоту на Ілліча у Калінінському районі сьогодні на карті Донецька
Місце прильоту на карті Донецька

На фото видно, що руйнування дуже серйозні, від будівлі супермаркету практично нічого не залишилося, пошкоджено автомобілі, постраждали люди.

Супермаркет Авоська зруйновано на Ілліча в Калінінському районі Донецька
Наслідки обстрілу Донецька сьогодні вранці 16.01.2023
Супермаркет Авоська зруйновано на Ілліча в Калінінському районі Донецька
Супермаркет Авоська зруйновано на Ілліча в Калінінському районі Донецька
Наслідки обстрілу Донецька сьогодні вранці 16.01.2023
Наслідки обстрілу Донецька сьогодні вранці 16.01.2023
Наслідки обстрілу Донецька сьогодні вранці 16.01.2023

Окупаційна "влада" Донецька у всьому традиційно звинувачує Збройні сили України і стверджує, що це був обстріл з РСЗВ, проте, що там сталося насправді, — невідомо. Російські війська вже багато разів відрізнялися обстрілами підконтрольних територій з метою дискредитації ЗСУ.

Водночас нагадаємо, що у мережі неодноразово представляли беззаперечні докази обстрілів Донецька з боку окупантів. При цьому ворог не соромиться бити по місту не з лінії фронту, а з глибини захоплених територій, як це було при обстрілі ЦУМу в центрі міста 7 грудня 2022 року.

Як повідомляв "Телеграф", 14 січня російська ракета вдарила по житловому будинку в Дніпрі, і російські пропагандисти заявили, нібито причиною трагедії стала робота засобів ППО України.

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#Донецьк #Обстріл