Супермаркету ніби й не було: Донецьк зранку серйозно обстріляли (фото)

Судячи з усього, без постраждалих не обійшлося

Вранці у понеділок, 16 січня, від обстрілів постраждало не лише Запоріжжя, а й Донецьк — пошкодження дуже серйозні, зруйнований супермаркет та аптека.

Місцеві канали публікують фото та відео з місця подій. Судячи з кадрів, обстріляли проспект Ілліча в Калінінському районі Донецька, є постраждалі.

Повідомляється, що зруйновано супермаркет "Авоська" та аптеку на зупинці навпроти м’ясокомбінату. Також постраждав житловий будинок. На кадрах із місця подій видно табличку з адресою проспект Ілліча 82.

Місце прильоту на карті Донецька

На фото видно, що руйнування дуже серйозні, від будівлі супермаркету практично нічого не залишилося, пошкоджено автомобілі, постраждали люди.

Окупаційна "влада" Донецька у всьому традиційно звинувачує Збройні сили України і стверджує, що це був обстріл з РСЗВ, проте, що там сталося насправді, — невідомо. Російські війська вже багато разів відрізнялися обстрілами підконтрольних територій з метою дискредитації ЗСУ.

Водночас нагадаємо, що у мережі неодноразово представляли беззаперечні докази обстрілів Донецька з боку окупантів. При цьому ворог не соромиться бити по місту не з лінії фронту, а з глибини захоплених територій, як це було при обстрілі ЦУМу в центрі міста 7 грудня 2022 року.

Як повідомляв "Телеграф", 14 січня російська ракета вдарила по житловому будинку в Дніпрі, і російські пропагандисти заявили, нібито причиною трагедії стала робота засобів ППО України.