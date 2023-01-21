"Трьохсотих" дуже багато: на які крайнощі йдуть росіяни, аби лікувати поранених

Окупанти відбирають вже не тільки лікарні

Українські військові щодня завдають збитків окупантам — у підрахунках Генштабу ЗСУ ліквідованих ворогів нараховується по сім сотень щоденно. Та частина ворогів не ліквідовується, а отримує поранення — точну кількість порахувати важко. Але на її розмір вказує те, що на Херсонщині окупанти почали переобладнувати під медустанови дитячі садочки.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, там розгорнули польові шпиталі. В центральних лікарнях ситуація не краща — в Нижніх Сірогозах замінили усіх лікарів і лікують лише окупантів. В Каланчаку теж замінили медперсонал — завезли з Криму. А лікарню місцевим мешканцям відвідувати заборонили.

Лікарів на окупованих територіях ставлять перед вибором — або російський паспорт мати, або звільнятися. Так, днями на станції швидкої допомоги в Мелітополі з’явилося оголошення про те, що тим в кого паспорта немає — подати документи на отримання.

З іншої сторони України про недоліквідованих окупантів також дещо відомо. Близько трьох сотень з них лікується тільки в хірургічному відділенні міської лікарні в Старобільску, що на Луганщині. Російські окупанти не рахують кількість своїх загиблих та поранених — вони прагнуть перемог за будь-яку ціну.