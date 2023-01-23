До окупантів на Херсонщину прибуло "голе" поповнення (мапа)

Ворог продовжує накачувати окуповані території своїми солдатами

Російські окупанти продовжують прибувати до України – поповнення зафіксували на Херсонщині. Однак питання якості таких солдатів все ще залишається відкритим — російська армія на фронт своїх підлеглих відправила без відповідної амуніції.

Такий факт було оприлюднено в українському Генштабі. Повідомляється, що поповнення ворогові прибувало з 18 по 21 січня до населених пунктів Виноградове та Брилівка. Зі зброї у них була лише стрілецька.

Також були відсутні у новоприбулих військові засоби індивідуального захисту, такі як бронежилети. Такий бонус до виживання був лише у кількох. Завезення військової техніки не зазначено. Обидва населені пункти знаходяться в рамках однієї Виноградівської сільської громади.

Населені пункти на карті

До лінії фронту від нового місця дислокації окупантів, що прибули, — трохи більш як 40 км. Раніше "Телеграф" розповідав, що у лавах окупантів багато поранених — для забезпечення їхніх потреб у місцевого населення на Херсонщині відбирають лікарні, а також організовують шпиталі у дитячих садках. На Херсонщині ворог тримає оборону, наступ на цьому напрямі малоймовірний, вважають експерти.