ЗСУ знищили ворожий катер під Херсоном: нові подробиці та карта
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Ворог перетворює річкові катери на десантні судна, однак українські військові пильнують
Стали відомі подробиці знищення чергового ворожого судна, яке українські військові відправили слідом за крейсером "Москва". Інцидент стався на Дніпрі в районі Херсона.
Про них спікер оперативного командування "Південь" ЗСУ полковник Віктор Назаров повідомляє у своєму Telеgram-каналі.
За його словами, при спробі ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі, Сили оборони Таврійського напрямку вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей.
"Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабль", українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом", — іронічно додав Віктор Назаров.
Нагадаємо, цей катер став 18-м ворожим судном, знищеними ЗСУ. Також додамо, що 17-й катер противника був потоплений 9 січня при спробі окупантів висадити ДРГ в районі о.Білогрудий на Дніпрі. Цей острів розташований неподалік Херсона і прилягає до о.Великий Потьомкінський, за який тижнів тривали бої між українськими та російськими військами. Катер ворога міг перевозити ворожу ДРГ.