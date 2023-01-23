ЗСУ знищили ворожий катер під Херсоном: нові подробиці та карта

Ворог перетворює річкові катери на десантні судна, однак українські військові пильнують

Стали відомі подробиці знищення чергового ворожого судна, яке українські військові відправили слідом за крейсером "Москва". Інцидент стався на Дніпрі в районі Херсона.

Про них спікер оперативного командування "Південь" ЗСУ полковник Віктор Назаров повідомляє у своєму Telеgram-каналі.

За його словами, при спробі ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі, Сили оборони Таврійського напрямку вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей.

"Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабль", українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом", — іронічно додав Віктор Назаров.

Нагадаємо, цей катер став 18-м ворожим судном, знищеними ЗСУ. Також додамо, що 17-й катер противника був потоплений 9 січня при спробі окупантів висадити ДРГ в районі о.Білогрудий на Дніпрі. Цей острів розташований неподалік Херсона і прилягає до о.Великий Потьомкінський, за який тижнів тривали бої між українськими та російськими військами. Катер ворога міг перевозити ворожу ДРГ.