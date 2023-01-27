Не штатні солдати: з'явилися деталі про білорусів в окупованій Кирилівці

Повністю заперечувати присутність громадян РБ серед окупаційної армії не варто

Начебто білоруські військовослужбовці, яких днями помітили на території окупованої Кирилівки Запорізької області, не є представниками штатних підрозділів Збройних сил РБ. Не виключено, що до росіян на цьому напрямку могли перекинути певну кількість найманців із Білорусі, якщо такі, звісно, є в запасі у Кремля.

Про це повідомив очільник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін у ефірі національного телемарафону. Він одразу додав, що особливих нових деталей щодо цього питання поки немає, хоча розвідка й продовжує працювати.

Як відомо, початково інформацію про можливе перебування громадян Білорусі на тимчасово окупованому півдні нашої країни поширив мер Мелітополя Іван Федоров. На думку Єріна, заперечувати правдивість цих даних повністю не можна, адже чиновник, швидше за все, має чимало своїх "очей" у цьому регіоні.

Кирилівка на карті

"Що стосується якихось білоруських найманців, то якщо вони там і є, то це якась невелика група, на яку в цілому можна не звертати увагу. Єдине, що можна сказати — саме штатних лінійних підрозділів білоруської армії на даний час там немає", — розповів Єрін.

Додамо, що за даними ресурсу "РІА-Мелітополь", більш імовірним варіантом є те, що "білорусами" насправді можуть стати російські військові із Вітебської бригади. Вона дислокується зовсім не на білоруській землі, а в одному із сіл Амурської області рф.

Катеринославка Амурської області, де дислокується Вітебська бригада

При цьому шеврони військові носять зі словом "Вітебська", що може вводити незнаючих осіб в оману.

Шеврон Вітебської бригади

Тим часом на території самої Білорусі відчутно зменшилася кількість російських військовослужбовців. "Телеграф" писав, куди саме їх могли перемістити.

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