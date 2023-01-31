Через окупантів у Луганську стало складніше народжувати: у чому причина

Ворог продовжує відбирати у цивільного населення лікарні під військові потреби

Російські окупанти продовжують наступ на чотирьох напрямках та оборону на двох. Вони зазнають серйозних втрат як на Лиманському, і на Бахмутському напрямі. Через зростання втрат окупанти почали використовувати цивільні медичні заклади для лікування солдатів.

У Луганську для цих цілей вони використовують два пологові будинки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зокрема, на території пологового будинку міської лікарні №3 та пологового будинку обласної лікарні ворог розгорнув "польовий госпіталь".

Через лікування солдатів народитися в Луганську діти можуть у нормальних медичних умовах лише в одному місці — Луганському обласному перинатальному центрі. На момент окупації він був одним із найновіших в Україні — відкритий у 2013 році. Наплив людей викликає дефіцит місць, для породіль та немовлят з’являються ризики та несприятливі умови для пологів.

Раніше окупанти вже відзначилися тим, що розгорнули польові шпиталі на Херсонщині у приміщенні дитячих садків. Вони також відбирали місцеві лікарні у населення, позбавляючи доступу до медичних послуг.