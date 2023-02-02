"Це розлютить Київ": у Пентагоні поділилися невтішним прогнозом щодо Криму

На Заході переконані, що український уряд буде роздратований через попередні оцінки американців щодо кримського питання

Можливість України повернути собі повноцінний контроль над тимчасово окупованим Кримським півостровом у найближчий час є малоймовірною. Такою оцінкою попри наявність більш позитивних сценаріїв поділилися представники Міноборони США на закритому брифінгу з депутатами Комітету з питань збройних сил Палати представників США. При цьому у Вашингтоні розуміють: такі прогнози можуть серйозно розлютити Київ, адже українська влада вважає деокупацію Криму одним із головних питань.

Детальніше про секретне засідання пише видання Politico. Журналісти посилаються на дані одразу чотирьох високопоставлених чиновників Пентагону, які побажали зберегти анонімність. Попри дані, які вони розголосили, чіткого пояснення, чому в Америці переконані, що Україна поки не має можливості повернути собі Крим, отримано не було.

Також одне із джерел уточнило, що деякі американські військові мають сумніви, що "перемога України під час наступу для повернення незаконно анексованої території є гарантованою".

"Ми не збираємося коментувати закриті секретні брифінги, а також не будемо казати про гіпотетичні ситуації чи спекулювати на потенційних майбутніх операціях, — прокоментувала інформацію речниця Пентагону Сабріна Сінгх. — З точки зору здатності України воювати та повертати собі суверенну територію, її видатна ефективність у відсічі російській агресії та постійна адаптивність на полі бою говорять самі за себе".

У Палаті представників коментувати ситуацію відмовилися.

Тим часом, поки Україна розглядає різні сценарії повернення Криму додому, російські загарбники посилюють тиск на місцеве населення. Більшість грошей намагаються відправляти на потреби окупаційної армії, переставляючи бізнес на "воєнні рейки".

"Телеграф" також розповідав, що дехто із західних політиків продовжує проросійську риторику, стверджуючи, що Крим більше не буде українським.

Додамо, що повернення Криму під контроль України може статися вже у серпні 2023-го. А може розтягтися і на 50 років під контролем "тимчасової" адміністрації. Окрім того, останнім часом в Криму активізувалися українські партизани. На вулицях Сімферополя та Севастополя з'являються жовті стрічки, проукраїнські графіті та листівки. Сьогодні на півострові перебуває близько 1000 активістів, готових продовжувати діяльність в умовах окупації, аби наблизити звільнення Криму.