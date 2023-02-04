Переживають через щось? На Луганщині колаборанти готуються втікати (карта)

Загалом загарбники на Донбасі починають підготовку до масштабної "евакуації" мирного населення

Практика вивезення мирних українських жителів вглиб окупованих територій — не нова для російської армії. Наразі до подібного кроку росіяни готуються на Луганщині, де в одному із районів почали підготовку щодо "евакуації" місцевих колаборантів вглиб захопленої території. Зрадників планують вивозити разом із членами родин.

Про це йдеться у свіжому ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 4 лютого. Слід зазначити, що сам процес вивозу людей ще не почався, однак окупанти активно до нього готуються.

Зокрема, противник заметушився у колишньому Троїцькому районі Луганської області (нині — частина Сватівського), який межує із Харківщиною. Цілком імовірно, що росіяни відчувають "запах смаженого", тому пропонують своїм поплічникам збирати речі і виїжджати.

Колишній Троїцький район Луганщини

Схожа ситуація свого часу сталася і на Херсонщині, де родини колаборантів вивозили перед початком масштабного наступу ЗСУ. Не обійшлося тоді, на жаль, і без майже примусової "евакуації" мирного населення, яке росіяни залякали кремлівською пропагандою. Людей переміщували до окупованого Криму, а також на територію рф.

"Телеграф" також нагадує, що аналогічна ситуація відбувалася і перед звільненням Харківської області — росіяни влаштовували вивезення дітей та жінок вглиб окупованих районів.