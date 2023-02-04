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Переживають через щось? На Луганщині колаборанти готуються втікати (карта)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Росіяни вже не вперше намагаються врятувати своїх поплічників від покарання Новина оновлена 04 лютого 2023, 08:56
Росіяни вже не вперше намагаються врятувати своїх поплічників від покарання. Фото slovoidilo.ua

Загалом загарбники на Донбасі починають підготовку до масштабної "евакуації" мирного населення

Практика вивезення мирних українських жителів вглиб окупованих територій — не нова для російської армії. Наразі до подібного кроку росіяни готуються на Луганщині, де в одному із районів почали підготовку щодо "евакуації" місцевих колаборантів вглиб захопленої території. Зрадників планують вивозити разом із членами родин.

Про це йдеться у свіжому ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 4 лютого. Слід зазначити, що сам процес вивозу людей ще не почався, однак окупанти активно до нього готуються.

Зокрема, противник заметушився у колишньому Троїцькому районі Луганської області (нині — частина Сватівського), який межує із Харківщиною. Цілком імовірно, що росіяни відчувають "запах смаженого", тому пропонують своїм поплічникам збирати речі і виїжджати.

Троїцький район Луганської області карта
Колишній Троїцький район Луганщини

Схожа ситуація свого часу сталася і на Херсонщині, де родини колаборантів вивозили перед початком масштабного наступу ЗСУ. Не обійшлося тоді, на жаль, і без майже примусової "евакуації" мирного населення, яке росіяни залякали кремлівською пропагандою. Людей переміщували до окупованого Криму, а також на територію рф.

"Телеграф" також нагадує, що аналогічна ситуація відбувалася і перед звільненням Харківської області — росіяни влаштовували вивезення дітей та жінок вглиб окупованих районів.

Теги:
#Луганська область #Війна #Донбас #Генштаб #Колаборанти