Пропагандистів та топ-чиновника росії накрило обстрілом у Запорізькій області
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Поранених немає — вони встигли втекти в укритті
Російські державні діячі продовжують гастролі окупованою територією України. Однак вони забралися явно далі ніж міністр оборони росії сергій шойгу і навіть потрапили під обстріл. Йдеться про главу Північної Осетії Сергія Меняйла і кількох російських пропагандистів.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Чиновник та журналісти потрапили під обстріл у Запорізькій області. Згідно з наявними даними, люди з ТАРС, Першого каналу та Менейло перебували на позиціях ворога біля Василівки. ВСУ відкрили вогонь у відповідь і їм довелося піти в укриття. Постраждалих немає.
Зазначимо, що Менейло вже не перший день знаходиться на окупованій території Запорізької області — він привіз російським солдатам тепловізори та прилади нічного бачення ще на початку лютого.
Північна Осетія — неспокійний регіон, де понад 10 років тому також лунали вибухи. Саме в цьому регіоні Росії знаходиться місто Беслан, теракт в якому у 2004 році забрав життя понад 330 людей.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія планує збільшити кількість мобілізованих. Окрім раніше набраних 300 тисяч, до війни в Україні хочуть залучити ще 500 тисяч.