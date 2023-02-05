Пропагандистів та топ-чиновника росії накрило обстрілом у Запорізькій області

Поранених немає — вони встигли втекти в укритті

Російські державні діячі продовжують гастролі окупованою територією України. Однак вони забралися явно далі ніж міністр оборони росії сергій шойгу і навіть потрапили під обстріл. Йдеться про главу Північної Осетії Сергія Меняйла і кількох російських пропагандистів.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Чиновник та журналісти потрапили під обстріл у Запорізькій області. Згідно з наявними даними, люди з ТАРС, Першого каналу та Менейло перебували на позиціях ворога біля Василівки. ВСУ відкрили вогонь у відповідь і їм довелося піти в укриття. Постраждалих немає.

Зазначимо, що Менейло вже не перший день знаходиться на окупованій території Запорізької області — він привіз російським солдатам тепловізори та прилади нічного бачення ще на початку лютого.

Василівка, де окупантів та пропагандистів накрило обстрілом

Північна Осетія — неспокійний регіон, де понад 10 років тому також лунали вибухи. Саме в цьому регіоні Росії знаходиться місто Беслан, теракт в якому у 2004 році забрав життя понад 330 людей.

Північна Осетія на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія планує збільшити кількість мобілізованих. Окрім раніше набраних 300 тисяч, до війни в Україні хочуть залучити ще 500 тисяч.