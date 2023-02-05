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Пропагандистів та топ-чиновника росії накрило обстрілом у Запорізькій області

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Василівка під контролем ворога Новина оновлена 05 лютого 2023, 08:35
Василівка під контролем ворога

Поранених немає — вони встигли втекти в укритті

Російські державні діячі продовжують гастролі окупованою територією України. Однак вони забралися явно далі ніж міністр оборони росії сергій шойгу і навіть потрапили під обстріл. Йдеться про главу Північної Осетії Сергія Меняйла і кількох російських пропагандистів.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Чиновник та журналісти потрапили під обстріл у Запорізькій області. Згідно з наявними даними, люди з ТАРС, Першого каналу та Менейло перебували на позиціях ворога біля Василівки. ВСУ відкрили вогонь у відповідь і їм довелося піти в укриття. Постраждалих немає.

Зазначимо, що Менейло вже не перший день знаходиться на окупованій території Запорізької області — він привіз російським солдатам тепловізори та прилади нічного бачення ще на початку лютого.

Василівка на карті боїв в Україні
Василівка, де окупантів та пропагандистів накрило обстрілом

Північна Осетія — неспокійний регіон, де понад 10 років тому також лунали вибухи. Саме в цьому регіоні Росії знаходиться місто Беслан, теракт в якому у 2004 році забрав життя понад 330 людей.

Північна Осетія на карті
Північна Осетія на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія планує збільшити кількість мобілізованих. Окрім раніше набраних 300 тисяч, до війни в Україні хочуть залучити ще 500 тисяч.

Теги:
#Північна Осетія #Запорізька область